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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Vergi mükelleflerine müjde! Kartlı vergi ödeme limiti artırıldı

Kredi kartıyla vergi ödeme limiti yükseltildi. Karar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe girdi. Bu kapsamda daha önce 1 milyon lira olan kart ile vergi ödeme limiti 5 milyon liraya çıkarıldı.

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:04

Kredi kartıyla vergi ödeme limitinin artırılması yönündeki beklenti karşılık buldu. İş dünyası mutlu. Buna göre daha önce 1 milyon lira olan kart ile vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi.

KARTLI VERGİ ÖDEME LİMİTİ 5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartıyla vergi ödeme limiti 5 milyon TL’ye yükseltildi. Kartlı vergi ödeme limiti artırımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe sokuldu.

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

Bu düzenlemeye ilişkin açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası taleplerine duyarlı yaklaşım sergileyerek çağrılara olumlu yanıt veren ekonomi yönetimine teşekkür etti.

Bu kararın işletmelere önemli bir kolaylık sağlarken aynı zamanda vergi tahsilatına da olumlu katkı sunacağı öngörüldü. Yeni düzenlemenin, vergi ödeme süreçlerini hızlandırması ve işletmelerin finansal yükünü hafifletmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı ile vergi ödemesi yapılır mı?
İnteraktif Vergi Dairesinin web sürümü ve mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında kredi kartları/banka kartlarıyla ödeme yapılabilmektedir
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