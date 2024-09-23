Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı düştü! Vatandaş benzinli araçtan vazgeçemedi

23 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:26

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısı belli oldu. Satışlarda yaşanan düşüş TÜİK verilerine yansıdı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 düşüş gösterdi. Toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu. İşte TÜİK, motorlu kara taşıtları ağustos 2024 istatistikleri.

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TÜİK​, motorlu kara taşıtları ağustos 2024 istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu. Kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı. Öte yandan aynı dönemde 935 bin 945 adet taşıtın devri yapıldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,7'sini motosiklet​, %31,3'ünü otomobil​, %8,4'ünü kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23,6 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %27,5, özel amaçlı taşıtta %20,0 artarken otomobilde %39,2, kamyonda %27,9, kamyonette %24,6, traktörde %18,9, minibüste %10,9 ve motosiklette %10,9 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYON 469 BİN 319

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %55,6, otobüste %32,4, minibüste %28,7, motosiklette %5,7 artarken otomobilde %26,2, kamyonette %26,2, traktörde %13,1 ve kamyonda %3,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,2'sini otomobil, %19,3'ünü motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

935 BİN 945 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,6'sını otomobil, %14,6'sını kamyonet, %12,7'sini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

RENAULT ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,7'si Renault, %9,9'u Fiat, %8,8'i Volkswagen, %6,4'ü Hyundai, %5,9'u Skoda, %4,8'i Peugeot, %4,6'sı Citroen, %4,6'sı Toyota, %4,5'i Opel, %4,0'ı Dacia, %4,0'ı Mercedes-Benz, %3,4'ü Nissan, %3,1'i Audi, %2,7'si Ford, %2,5'i Honda, %2,5'i BMW, %2,2'si Kia, %2,1'i Chery, %1,5'i Volvo, %1,2'si Cupra ve %8,7'si diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ TAŞIT SAYISI

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %2,0 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN ÇOĞU BENZİNLİ

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %64,1'i benzin, %13,9'u hibrit, %12,6'sı dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,9'u benzin, %2,0'ı hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ TERCİH EDİLDİ

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,2'si 1401-1500, %17,1'i 1301-1400, %13,0'ı 1501-1600, %6,1'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OTOMOBİLLERİN 264 BİN 742'Sİ GRİ RENKLİ OLDU

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,2'si mavi, %6,1'i kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,7'si sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir.