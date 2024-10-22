Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyonu geçti! Vatandaş benzinliden vazgeçmedi

22 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:15

TÜİK, motorlu kara taşıtları eylül 2024 verilerini açıkladı. Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜKSELDİ

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %28,4, traktörde %5,2, motosiklette %4,3 artarken özel amaçlı taşıtta %52,4, otobüste %17,1, otomobilde %5,3, kamyonette %4,8 ve kamyonda %1,7 azaldı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 6,9 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %54,2, motosiklette %27,4, otobüste %16,6 artarken özel amaçlı taşıtta %31,6, traktörde %15,9, otomobilde %14,9, kamyonda %3,8 ve kamyonette %3,7 azaldı.

EYLÜL AYI SONU TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYON 678 BİN 293

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,0'ını otomobil, %19,6'sını motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

992 BİN 171 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,4'ünü otomobil, %14,8'ini kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,0'ı Renault, %8,9'u Fiat, %6,6'sı Volkswagen, %5,5'i Toyota, %5,5'i Hyundai, %5,5'i Opel, %4,9'u Skoda, %4,6'sı Mercedes-Benz, %4,5'i Peugeot, %4,0'ı BMW, %3,6'sı Citroen, %3,5'i Dacia, %3,3'ü Nissan, %3,1'i Kia, %3,1'i Honda, %2,9'u Chery, %2,3'ü Ford, %1,8'i Audi, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Mini ve %11,9'u diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 961 BİN 456 TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

VATANDAŞ BENZİNLİ ARAÇTAN VAZGEÇMEDİ

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %63,1'i benzin, %14,6'sı hibrit, %12,4'ü dizel, %8,8'i elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 adet otomobilin ise %34,6'sı dizel, %32,3'ü LPG, %30,0'ı benzin, %2,1'i hibrit ve %0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %16,7'si 1301-1400, %12,9'u 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 288 BİN 615'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %6,0'ı kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i turuncu, %0,8'i sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renkli oldu.