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 | Bengü Sarıkuş

Trafikte telefonuna bakan yandı!

2025 trafik cezası ücreti caydırıcı oranda artış gösterirken hala kuralları ihlal edenler hayatını riske atıyor. Sadece 2024 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitiren kişi sayısı 6 bin 351 oldu. Peki en çok hangi konuda trafik cezası alıyoruz?

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Trafikte telefonuna bakan yandı!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:33

İçişleri Bakanlığı'nın trafik cezalarında artırıma gidilmesini öngören yasa teklifine ilişkin hazırladığı trafik güvenliği raporunda, son beş yılda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili veriler yer aldı. 2019'dan bu yana trafik kazalarında toplam 28 bin 356 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde toplum güvenliğine yönelik suçlar nedeniyle yaşanan ölümler ise 11 bin 717'de kaldı.

Trafikte telefonuna bakan yandı!

HIZ İHLALİ BÜYÜK ORANDA ÖLÜM SEBEBİ

Sadece 2024 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitiren kişi sayısı 6 bin 351 oldu. Rapora göre bu ölümlerin yüzde 47'sinden fazlası hız sınırının aşılması nedeniyle yaşandı. Makas atma, yani ani ve tehlikeli şerit değiştirme ikinci sırada yer alırken, 2024 yılında bu sebeple 1.315 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl içinde arkadan çarpma sonucu 30 bine yakın kaza meydana geldi ve bu kazalarda 588 kişi yaşamını yitirdi.

ÇAKARLI ARAÇLAR AZALIYOR

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, çakar lamba kullanımına yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. Çakar takan araçlara verilen para cezalarının artırılmasının yanı sıra, araçların 60 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerine el konulması gibi yaptırımlar da uygulanmaya başlandı.

Bu düzenlemeler sonrası çakarlı araç kullanımına yönelik cezai işlemler yüzde 80 oranında azaldı. 2023-2024 döneminde 167 bin 559 işlem yapılırken, son beş ayda bu sayı 957'ye düştü.

Trafikte telefonuna bakan yandı!

TRAFİKTE HERKES TELEFONA BAKIYOR

2024 yılında 1 milyondan fazla sürücüye, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaları nedeniyle 2 bin 168 TL ceza uygulandı. Kırmızı ışık ihlalleri sebebiyle 6 bin 710 trafik kazası yaşandı ve 137 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. İki milyona yakın kırmızı ışık cezası kesildi. Aynı dönemde, alkollü araç kullanımı nedeniyle 289 bin işlem yapıldı. Uyuşturucu etkisindeyken araç kullananlara yönelik 5 bine yakın işlem kayıtlara geçti. Emniyet kemeri takmayan sürücüler içinse toplamda 1,4 milyon ceza kesildi.

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#trafik cezaları
#trafik cezası
#2025 trafik cezası
#Ekonomi
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