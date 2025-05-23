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Trafikte yeni dönem! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyet tarih oldu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde artık sürücü belgesi fiziksel olarak taşınmak zorunda değil. Ancak bu büyük kolaylık, uygulamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok vatandaş tarafından hâlâ bilinmiyor.

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Trafikte yeni dönem! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyet tarih oldu
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:38

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir uygulama hayata geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalmadı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Trafikte yeni dönem! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyet tarih oldu

Uygulama büyük ilgi görürken, şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş bu yeni sistemden faydalandı.

Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla entegre çalışan sistem sayesinde sürücüler, yanlarında yalnızca kimlik kartlarını bulundurarak trafikte tüm resmi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Trafikte yeni dönem! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyet tarih oldu

ENTEGRASYON NASIL YAPILIR?

Trafikte yeni bir dönem başlatan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması, vatandaşların sürücü belgelerini yanlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenler için süreç oldukça pratik ve tamamen ücretsiz.

Yeni tip sürücü belgesi olanlar, nüfus müdürlüklerine şahsen başvurarak ehliyet bilgilerini çipli kimlik kartlarına entegre ettirebiliyor. Yeni nesil elektronik kimlik kartı sahipleri ise, yeni sürücü belgesi başvurusu yaparken bu işlemi eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu sayede, kimlik kartını yanında bulunduran sürücüler için ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Uygulama; belge kaybı, unutma gibi durumların önüne geçerken, trafikteki denetim süreçlerini de kolaylaştırıyor.

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