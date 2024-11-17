Transatlantik seyahatlerde yeni dönem: Airbus A321XLR ilk uçuşunu yaptı

17 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:26

Havacılık dünyasında bir devrim niteliği taşıyan Airbus A321XLR, İspanyol havayolu şirketi Iberia’nın filosunda ilk kez kullanıldı. Uçak, Madrid'den Boston'a gerçekleştirdiği ilk uçuşuyla resmen gökyüzüyle buluştu.

Airbus A321XLR, 4.700 deniz mili (yaklaşık 8.700 kilometre) menziliyle dünyanın en uzun menzilli tek koridorlu ticari uçağı olarak dikkat çekiyor. Örnek vermek gerekirse, İstanbul-New York arası mesafeye denk bir menzile sahip. Ayrıca Airbus, bu uçağın önceki nesil modellere kıyasla koltuk başına yüzde 30 daha az yakıt tükettiğini belirtiyor.

YENİ ROTALAR, YENİ FIRSATLAR...

Tek koridorlu bir uçağın bu kadar uzun mesafeleri kat edebilmesi, daha küçük ama cazip noktalara direkt uçuş imkanı sağlıyor. Örneğin, İrlandalı havayolu şirketi Aer Lingus, bu uçakla gelecek yıl Dublin​'den Nashville ve Indianapolis'e yeni hatlar açmayı planlıyor.

Havacılık yazarı Miquel Ros, bu uçağı yerinde inceledikten sonra, “Kabin, yer tasarrufu ile konfor arasındaki dengeli bir çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı. İş sınıfı koltuklarının geniş gövdeli uçaklara göre biraz daha dar olduğunu belirten Ros, buna rağmen yatak olabilen koltukların ve gelişmiş yemek alanlarının yolculara konforlu bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Ekonomi sınıfında ise koltuk aralığının geniş gövdeli uçaklarla benzer olduğunu ve eğlence sisteminin aynı kalitede sunulduğunu ekledi.

TURİZMDE DÖNÜŞÜM GEREKLİ Mİ?

Bu tür uçaklar, popüler destinasyonların yükünü azaltarak daha az bilinen yerlere turist çekme potansiyeline sahip. Bu da turizmin geleceği için umut veriyor. Ancak, aşırı turizmin (overtourism) dünya çapında ciddi bir sorun haline geldiği bir gerçek.



İtalya’nın tarihi şehri Floransa, kısa süreli kiralamalarda kullanılan anahtar kutularını ve tur rehberlerinin kullandığı hoparlörleri yasaklamaya başladı. Pompeii antik kenti ise günlük ziyaretçi sayısına sınırlama getiriyor. Venedik de günübirlik ziyaretçiler için yeni bir vergi planı üzerinde çalışıyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da ise halk, tatil kiralamalarının kısıtlanması için referandum çağrısında bulunuyor. Bali adası ise yeni otel inşaatlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Dünya genelinde turizm sektörü bu sorunla nasıl başa çıkabilir? Bu sorunun cevabı hala belirsiz.

Havacılık sektöründeki tek yenilik A321XLR değil. Dünyanın en uzun kesintisiz uçuşlarını gerçekleştiren Singapore Airlines, Airbus A350-900 uçaklarını yenileme kararı aldı. Uçaklara ilk sınıf koltuklar ekleniyor.

Ayrıca, Apple'ın popüler AirTag takip cihazına eklenen yeni bir özellik sayesinde, kaybolan bavulların konum bilgisi doğrudan havayollarıyla paylaşılabilecek. Bu, yolcuların kayıp bagajlarına daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir.

Havacılık teknolojisinde bu tür yenilikler, yolculuk deneyimini her geçen gün daha da iyileştiriyor.

FRANSA'DA HAYALLER, AMERİKA'DA GERÇEKLER

Kaliforniyalı bir çift, emeklilik hayalleri için Fransa’nın güneyine taşındı. Ancak işler pek de planladıkları gibi gitmedi. Joanna ve Ed Kierklo çifti, hayal kırıklığına uğradıkları bu deneyim sonrası Amerika’ya dönmeyi düşündü. Fakat Donald Trump’ın geri dönüş haberi, planlarını bir kez daha gözden geçirmelerine sebep oldu.