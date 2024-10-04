Türkiye'ye Eurofighter sinyali! Airbus'un açıklamaları Yunanistan'ı rahatsız etti

04 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:39

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek Eurofighter savaş uçağı konusunda açıklamalarda bulundu. Simon Ward, Türkiye'nin Eurofighter'a çok yakın olduğunu söyledi. Eurofighter savaş uçağı açıklaması Yunanistan'ı rahatsız etti.

Orta Doğu’da artan gerilimlerin içinde Türkiye savunma sanayi alanında ürettiği yerli savaş uçakları ve İHA’larıyla öne çıkıyor. Envanterine katmak için F-16 savaş uçakları konusunda ABD ile temas halinde olan Türkiye, Avrupa’nın en yaygın savaş uçağı Eurofighter için girişimlerini sürdürüyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter engellemesini kaldırması için görüşmeler sürerken Airbus'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Airbus olarak politik sorunların aşılması için çalışmalara büyük destek verdiklerini dile getiren Ward, "Eurofighter'ı kısa süre içinde Türkiye'de görebiliriz" dedi.

AİRBUS YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ

Airbus Türkiye Başkanı Ward'ın olumlu açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu. Airbus'ın Türkiye'ye göz yumduğunu yazan Yunan basını, "Başkan Ward Türkiye'ye Eurofighter tedarik etme ihtimalini açık bırakıyor" yorumunda bulundu.

MSB'DEN EUROFİGHTER TYPHOON VE F-16 AÇIKLAMASI

MSB Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter savaş uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin, "F-16 tedarikine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RAFALE'NİN AĞABEYİ "EUROFİGHTER"

Türkiye'nin 40 tane almayı planladığı Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak. Eurofighter'in Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte servis tabanı ve sürati Rafale'den daha iyi olduğu düşünülüyor.

Eurofighterlar Rafale'den daha keskin manevra kabiliyetine, sırasıyla 42 bin ve 60 bin feet olmak üzere yüksek irtifa uçuşuna ve sırasıyla 1,8 ve 2 Mach süratine haiz. Eurofighter'ın mühimmat ve aviyonik sistemleri Türk Hava Kuvvetleri için daha tanıdık.