Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Trendyol, Ramazan alışveriş verilerini açıkladı

Trendyol verilerine göre, sahur ve iftar saatlerinde en çok satılan ürünler arasında sindirim düzenleyici takviye gıdalar Hindistan cevizi şurubu ve ananas özü içeceği dikkat çekti. Yüz ve cilt bakım ürünleri Ramazan ayında da zirvedeki yerini korudu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trendyol, Ramazan alışveriş verilerini açıkladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:44

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ayında kullanıcıların sahur ve iftar saatlerindeki alışkanlıklarını analiz etti. Veriler, gece saatlerinde yapılan alışverişlerde kişisel bakım ve kategorilerinin öne çıktığını gösterirken, beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim destekleyici ürünlere olan ilginin de arttığını ortaya koydu. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerini kapsayan 22.00–06.00 saatleri arasında platform trafiğinde artış yaşandı.

Trendyol verilerine göre, beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayında kullanıcılar sindirim düzenleyici ve fonksiyonel gıdalara daha fazla yöneldi. Özellikle Hindistan cevizi şurubu mix’leri ve Bromelain (ananas özü) içeren takviye ürünler, sahur saatlerinde en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Beslenme düzeninin değiştiği Ramazan döneminde kullanıcıların sindirim destekleyici ürünlere daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

Trendyol, Ramazan alışveriş verilerini açıkladı

Aramalarda Ramazan etkisi

Ramazan ayında kullanıcıların yaklaşan bayram için yapılan hazırlıklarla birlikte, moda kategorisinde yoğun arama yaptığı görüldü. Trendyol kullanıcılarının sahur ve iftar saatlerinde en çok aradığı ürün elbise oldu. Elbise aramalarının ardından ceket, pantolon, gömlek, omuz çantası ve tesettür giyim kategorileri de öne çıkanlar arasında yer aldı.

Sahur alışverişinin lideri İstanbul

Trendyol verilerine göre sahur ve iftar saatlerinde en fazla alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Mersin takip etti.

Büyük İndirim Günleri'nde siparişlerde yüzde 36'lık artış

Trendyol'un Ramazan ayı içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında hayata geçirdiği Büyük İndirim Günleri'nde ise Hindistan cevizi şurubu karışımlı takviye edici içecek en çok satan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı. Hindistan cevizi özlü içeceğin yanı sıra ananas içeren detox şurubu ile hindiba kahvesi de kullanıcıların sindirim düzenleyici içeceklerde en çok tercih ettiği ürünler oldu. Bu dönemde ayrıca maskaranın öne çıktığı kampanya sıralamasında, kadın parfümü, cilt ve bakım kremleri, leke karşıtı nemlendirici tonik ile saç dökülmesine karşı şampuan en çok satan ürünler listesine girdi.

En çok alışverişin akşam saat 22.00'de yapıldığı kampanyada, bir önceki haftaya göre siparişlerde yüzde 36, ürün satış adedinde yüzde 41'lik artış kaydedildi.

ETİKETLER
#Sağlık
#alışveriş
#moda
#ramazan
#Trendyol 1. Lig
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.