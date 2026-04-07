Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek

E-ticarette yeni bir dönemin kapısını açacak Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:36

Trendyol'un destek sunduğu TOBB Türkiye Meclisi koordinasyonundaki eğitim projesi, e-ticaretle tanışan Türkiye'nin her bölgesindeki yerli üretici, esnaf ve 'lerin yurt içi veya küresel pazarlara açılmalarını hedefliyor. Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete yeni adım atacak işletmelere ve kadın girişimcilere eğitimden finansal avantajlara uzanan destekler sunacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Trendyol'un TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi koordinasyonunda desteklediği eğitim projesi, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri e-ticaretle tanıştırarak yurt içi ve küresel pazarlara açılmalarını hedefliyor.
Proje, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'lerin e-ticaretle tanışmalarını ve dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşmalarını amaçlıyor.
Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete yeni adım atacak işletmelere ve kadın girişimcilere özel komisyon indirimleri, danışmanlık, finansal avantajlar ve görünürlük desteği sunacak.
Eğitimler, Türkiye genelinde 30 ili kapsayacak ve ilk eğitim Aydın Ticaret Odası'nda başladı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MÜSİAD, TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi ve sektör oyuncularının katkısıyla yürüteceği eğitim programı, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri e-ticaretle tanıştıracak. Trendyol'un da destekçileri arasında bulunduğu Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, girişimciliği güçlendirip esnaf ve KOBİ'leri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor. Program, yerel üreticilere markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik fırsatlarıyla yalnızca yurtiçi değil küresel pazarlara da açılma fırsatı sunuyor.

Trendyol’dan e-ticarete yeni başlayacaklara ayrıcalıklar

Projeye destek veren şirketler arasındaki Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete adım atacak yeni satıcılara özel destek ve avantajlar sunacak. Trendyol'da e-ticarete başlayacak yeni satıcılar, ilk ürün yükleme sonrası 60 gün geçerli %20 komisyon indirimi, e-ticaret, e-ihracat ve satıcı paneli süreçlerinde birebir danışmanlık desteği, anlaşmalı bankalarda kredi ve ticari kart fırsatları, ilk 60 gün geçerli ücretsiz e-fatura paketi ve Trendyol satıcılarına özel avantajlı KEP adresi ücretlendirmesi gibi ayrıcalıklardan yararlanacak.

Trendyol ayrıca girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine özel komisyon avantajının yanı sıra Rozeti ile görünürlük avantajı gibi ayrıcalıkları, e-ticarete başlayacak kadın üretici ve girişimcilere sağlayacak.

Eğitimlerde ilk adres Aydın oldu

Türkiye genelinde 30 ili kapsayacak Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi’nde ilk eğitimler, Aydın Ticaret Odası’nda 6 Nisan Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla başladı. Manisa, Aydın ve ilçelerindeki esnaf ve KOBİ'ler, Aydın’daki eğitimlere yoğun katılım gösterdi.

ETİKETLER
#e-ticaret
#kobi
#Trendyol 1. Lig
#Kadın Girişimci
#Yerel Üretici
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.