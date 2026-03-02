Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Trendyolmilla'nın süper stil günleri başladı

Trendyolmilla'nın geniş ürün yelpazesini sunduğu Süper Stil Günleri'nde, yeni sezonun trendleri yüzde 30 net indirimle bulunabilecek. Saatlik ayrıcalıklar, Kazandıran Çark ve Kazı Kazan gibi sürprizlerin yer aldığı kampanyada, Trendyolmilla dünyasını ilk kez keşfedecek kullanıcıları özel indirim kodu bekliyor. Süper Stil Günleri'nde ayrıca 1500 TL üstü siparişlerde ücretsiz kargo fırsatı var.

Trendyolmilla’nın süper stil günleri başladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 13:58

Türkiye'nin lider online moda platformu Trendyolmilla, Süper Stil Günleri'nde yeni sezonun stil kodlarını efsane fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşturuyor. Her duruma hitap eden, ulaşılabilir modayı kaliteyle buluşturan Trendyolmilla'nın Süper Stil Günleri, 2 Mart Pazartesi günü başlıyor.

2-9 Mart tarihleri arasında Trendyolmilla uygulamasına giren kullanıcılar, podyumlardaki en yeni trendlere geniş bir ürün seçkisi ve indirimli fiyatlarla ulaşabilecek. Yeni sezon ürünlerinin yüzde 30 net indirimle bulunabileceği kampanyada, jean, pantolon, sweatshirt, mont, ceket, bluz, gömlek, triko, t-shirt, alt-üst takım, iç giyim, etek ve pijama takımları dikkat çekiyor. Ayakkabılarda sneaker ve loafer modelleri göze çarparken, ev-yaşam kategorisinde nevresim takımları, yemek tabakları, fincan ve kupalar, saklama kapları ve dekoratif ürünler öne çıkıyor.

Yüzde 25'ten yüzde 10'a kadar değişen indirimler Trendyolmilla Man, Trendyolmilla Curve, Trendyolmilla Kids, Trendyolmilla Shoes ve Trendyolmilla Home markalarında geçerli olacak.

Saatlik kampanyalar, “Kazandıran Çark” ve “Kazı Kazan”

Süper Stil Günleri'nde saatlik kampanyalar, Kazandıran Çark ve Kazı Kazan gibi sürprizler kullanıcıları bekliyor. Kampanyada ayrıca, 300 TL'den başlayan yeni sezon erkek ürünleri, 350 TL'den başlayan yeni sezon büyük beden, 300 TL altı kışlıklar ve 250 TL'den başlayan yeni sezon ev ürünleri gibi fırsatlar yer alıyor.

İlk siparişe indirim fırsatı

Trendyolmilla'yı keşfeden kullanıcılar, ilk siparişlerine indirimle başlayacak. 300 TL ve üzeri ilk siparişlerde 100 TL indirim fırsatı için, SELAM100 kodunun girilmesi yeterli olacak.

Süper Stil Günleri’nde kargo bedava

Kampanya süresince Trendyolmilla kullanıcıları 1500 TL ve üstü alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından yararlanabilecek. Kargo fırsatı, kupon veya indirim gibi tüm avantajlar uygulandıktan sonraki net sepet tutarı üzerinden uygulanacak.

TGRT Haber
