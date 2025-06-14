Trump 2024’te kazandığı parayı açıkladı

ABD başkanı ve 2024 seçimlerinin güçlü adayı Donald Trump, 2024 yılına ait mali bildirim formunu kamuoyuyla paylaştı. Cuma günü yayımlanan belgeye göre Trump, geçtiğimiz yıl boyunca 600 milyon doları aşkın gelir elde etti. Rapor, Trump’ın kripto paralardan medya yatırımlarına, golf sahalarından lisans anlaşmalarına kadar uzanan geniş iş ağına ışık tutuyor.

Reuters’ın hesaplamalarına göre Trump’ın toplam varlıklarının değeri en az 1,6 milyar dolar. Her ne kadar varlıklarını çocuklarının yönettiği bir tröste devrettiğini açıklamış olsa da, gelirlerin nihayetinde kendisine aktığı görülüyor. Bu durum, "çıkar çatışması" tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

KRİPTO YATIRIMLARINDA PATLAMA

Trump’ın son dönemdeki en dikkat çeken gelir kalemlerinden biri kripto paralardan geldi. Yılın başında piyasaya sürülen $TRUMP adlı meme coin, yaklaşık 320 milyon dolar kazandırdı. Gelirin ne kadarının Trump’ın kontrolündeki şirketlere ait olduğu ise net değil. Ayrıca Trump ailesi, merkeziyetsiz finans girişimi World Liberty Financial aracılığıyla 400 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Trump, bu platformdan 57,35 milyon dolar kazandığını ve 15,75 milyar adet yönetim tokenına sahip olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, aile üyeleri bitcoin madenciliği ve dijital varlık ETF’leri gibi yatırımlarda da aktif.

MEDYA, PASİF GELİR VE YATIRIM FONLARI

Trump’ın medya alanındaki en önemli yatırımı ise, sosyal medya platformu Truth Social’ın bağlı olduğu Trump Media & Technology Group. Servetinin büyük kısmı bu şirket üzerinden şekilleniyor. Ayrıca faiz ve temettü gibi pasif yatırımlardan en az 12 milyon dolar gelir bildirdi. Bu yatırımların toplam değeri 211 milyon doları buluyor. En çok yatırım yaptığı fonlar arasında Blue Owl Capital, Charles Schwab ve Invesco’nun yönettiği devlet tahvili fonları var.

GOLF SAHALARI VE MAR-A-LAGO GELİRLERİ

Florida’daki üç golf tesisi (Jupiter, Doral ve West Palm Beach) ile ünlü kulübü Mar-a-Lago, 2024’te Trump’a toplam 217,7 milyon dolar kazandırdı. Listenin başında, Blue Monster sahasıyla tanınan Trump National Doral var. Bu tesisten elde edilen gelir 110,4 milyon dolar oldu. Ancak bu rakamlar net kârı değil, brüt geliri yansıtıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN LİSANS PARASI

Trump ailesi, ABD dışında da ciddi gelir kalemlerine sahip. Rapora göre:

Vietnam’daki bir projeden 5 milyon dolar

Hindistan’daki bir projeden 10 milyon dolar

Dubai’deki bir lisans anlaşmasından ise yaklaşık 16 milyon dolar gelir elde edildi.

SAAT, PARFÜM, İNCİL VE NFT’LER

Trump’ın imzasını taşıyan ürünler de dikkat çekici meblağlar kazandırdı:

Greenwood İncili: 1,3 milyon dolar

Trump Saatleri: 2,8 milyon dolar

Trump parfümleri ve spor ayakkabıları: 2,5 milyon dolar

NFT dünyasında da aktifliğini sürdüren Trump, dijital kart koleksiyonlarından 1,16 milyon dolar kazandı. Eşi Melania Trump ise kendi NFT projesinden yaklaşık 216 bin 700 dolar gelir elde etti.

BEYAZ SARAY SESSİZ

Rapor, 2024 yılı sonuna kadarki dönemi kapsasa da, tam tarih aralığı net olarak belirtilmedi. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz cevap vermedi.