Trump, ABD'yi kripto başkenti yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'ni kripto para ve yapay zeka alanında dünyanın merkezi haline getirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Miami Beach'te düzenlenen FII PRIORITY Zirvesi'nde konuşan Trump, Biden yönetiminin Bitcoin ve dijital varlıklara karşı sergilediği sert tutumun sona erdiğini söyledi. ABD'nin teknoloji ve finans alanındaki liderliğini koruyacağını vurgulayan Trump, bu amaca yönelik olarak yeni yönetim kararları alındığını belirtti.

"KRİPTO VE YAPAY ZEKADA ÖNCÜ OLMALIYIZ"

Trump, Amerika'nın yapay zeka alanında öncü olması gerektiğini ve Bitcoin ile diğer dijital varlıklara yönelik sınırlandırıcı politikaların ortadan kaldırıldığını ifade etti. "Joe Biden'ın Bitcoin ve kripto paralara karşı başlattığı savaşı sona erdirdik. Artık bu engeller ortadan kalktı" diyen Trump, ABD'yi bu alanlarda dünyanın merkezi haline getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

SEC'İN KRİPTOYA YÖNELİK TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para düzenlemelerine yaklaşımını sert bir dille eleştiren Trump, bu sektörde gerçekleşen bazı soruşturmaların siyasi saiklerle yapıldığını iddia etti. Seçimlerden önce bazı düzenleyici kararlarda kendisinin etkili olduğunu belirten Trump, "Hiçbir şeyi siyasi nedenlerle yapmıyorum. Doğru olanı yapıyorum ve Amerika'nın tüm alanlarda lider olmasını istiyorum" dedi.

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına vurgu yapan Trump, "ABD'yi kripto para ve yapay zeka dünyasının merkezi yapmaya kararlıyız. Geleceğin finans ve teknoloji alanlarında en önde olacağz" ifadelerini kullandı.