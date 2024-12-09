Trump ailesi kripto zirvesinde sahne alacak: Yeni rekor gelebilir

09 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:20

Trump ailesi ve kripto dünyasının dev isimleri, Abu Dabi'deki Bitcoin MENA zirvesinde bir araya geldi. Etkinlik, kripto paraların geleceği için önemli mesajlarla dikkat çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​ ve ailesi, kripto​ dünyasının dikkatle izlediği bir etkinlik için Abu Dabi​'de bir araya geliyor. Körfez bölgesinin en büyük Bitcoin​ konferansı olan Bitcoin MENA, Trump ailesinin yanı sıra kripto endüstrisinin önde gelen isimlerini ağırlıyor.

Etkinlikte Neler Var?

Trump’ın oğlu Eric Trump, konferansta ana konuşmacı olarak sahne alacak. Etkinlik programına göre, VIP katılımcılar için özel bir oturumda sadece büyük yatırımcılarla (“balinalar”) bir araya gelecek. Bu oturuma katılmak isteyenlerin 9.999 dolar değerindeki özel bileti alması gerekiyor.

Trump ailesi, geçtiğimiz eylül ayında başlatılan ve dijital finans alanında büyük bir etki oluşturmayı hedefleyen World Liberty Financial (WLF) platformunun tanıtımında aktif rol alıyor. Donald Trump, bu girişimin en büyük destekçilerinden biri ve platformdan büyük bir gelir payı alıyor.

Kriptoyu Sahiplenen Bir Başkan

Trump, geçmişte kripto paralara şüpheyle yaklaşsa da, yeni dönemde kendisini “Kripto Başkanı” ilan etti. Bu çerçevede ABD'yi dünyanın kripto merkezi haline getirme vaadinde bulundu. Bu iddialı açıklamaların ardından Bitcoin, geçtiğimiz hafta rekor kırarak 100 bin dolar seviyesine ulaştı.

Trump’ın ayrıca yapay zeka ve kripto paralardan sorumlu bir Beyaz Saray danışmanı atadığı açıklandı. Bu göreve, PayPal’ın eski yöneticisi David Sacks getirildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Buluşuyor

Konferansta Eric Trump'ın yanı sıra birçok ünlü isim yer alacak:

• Steve Witkoff: WLF’nin kurucu ortağı ve Orta Doğu özel elçisi.

• Justin Sun: Blockchain platformu Tron’un kurucusu ve WLF’ye en büyük yatırımı yapan kişi.

• Paul Manafort: Trump’ın 2016 kampanya yöneticisi, siyasetle ilgili bir konuşma yapacak.

• Changpeng Zhao (CZ): Binance'in kurucusu ve kripto dünyasının tanınan isimlerinden biri.

Trump ve Musk İttifakı

Trump’ın seçim kampanyasına en büyük desteği Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk verdi. Musk, 2024 seçimlerinde Trump’ın seçilmesi için çeyrek milyar dolar bağış yaptı. Bu destek, teknoloji ve dijital varlık sektöründe Trump’ın popülaritesini artırdı.

kripto dünyası için kritik dönem

Bitcoin MENA, kripto para sektörünün önemli bir dönüm noktasında düzenleniyor. Trump’ın kripto politikalarının nasıl şekilleneceği ve bu etkinliğin sektöre nasıl yansıyacağı şimdiden büyük bir merak konusu.