Trump anketi borsa ve bitcoin’i vurdu

05 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:37

ABD seçimleri öncesi yapılan son anket Donald Trump'ın Iowa’daki beklenmedik düşüşünü gösterdi. Anket sonuçlarına göre piyasalar da etkilendi. Seçimlere hızla tepki vermeye başlayan dolar ve bitcoin yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratıyor.

ABD'de seçimlere günler kala yapılan son bir anket, Trump’ın Iowa’daki beklenmedik düşüşünü ortaya koydu ve seçim tahminlerini sarsarak yatırım dünyasında ciddi etkilere yol açtı. Iowa'da uzun yıllardır yaptığı doğru tahminlerle tanınan J. Ann Selzer, son anketinde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eski başkan Donald Trump’a karşı 47’ye 44 önde olduğunu açıkladı. Trump’ın Iowa'da kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, bu sonuç tüm hesapları değiştirdi. En son 2012’de Obama’nın kazandığı Iowa, 2016 ve 2020’de Trump’ın güçlü bir şekilde kazandığı bir eyaletti.

“BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU”

Selzer, "Bu sonucu kimse beklemiyordu," diyerek şaşkınlığını ifade etti. Harris’in Iowa’da öne geçmesi, Trump’ın diğer önemli eyaletlerde de kaybedebileceği yönünde sinyaller verdi. Özellikle Orta Batı’daki kilit eyaletlerde Trump’ın şansı sorgulanmaya başlandı.

Anket sonuçları, Wall Street'te “Trump yatırımları” olarak adlandırılan yatırım eğilimlerini de olumsuz etkiledi. Trump’ın ekim sonunda Madison Square Garden'da düzenlediği mitingin ardından yatırımcılar arasında zaten bazı tereddütler başlamıştı. Ancak Selzer'in anketi, Trump lehine olan piyasa beklentilerini daha da düşürdü. Yatırımcılar, Trump’ın seçim kaybetmesi halinde küresel piyasaların daha az dalgalanacağını öngörüyor ve buna göre pozisyon almaya başlıyor.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Piyasalar bu gelişmelere hızla tepki verdi. Bloomberg'e göre, ABD doları pazartesi günü %0,7 değer kaybetti. Trump’ın getirmeyi planladığı gümrük tarifelerinden etkilenmesi beklenen Meksika pesosu ise %1,4 değer kazandı. Aynı şekilde, Avrupa piyasaları da bu değişimden olumlu etkilendi ve euro %0,6 yükseldi. Avrupa borsaları ekim ayı boyunca Trump’ın gümrük politikalarına karşı düşük performans sergilemişti, fakat yeni sonuçlarla bu baskının bir nebze azaldığı anlaşılıyor.

Ayrıca ABD Hazine tahvillerinin getirileri de Trump’ın politikalarının enflasyonist olacağı beklentisiyle pazartesi günü düşüş gösterdi. Ekonomistler, Trump’ın seçilmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine sınırlama getirmek zorunda kalabileceğini öngörüyor.

BİTCOİN DEĞER KAYBETMEYE BAŞLADI

Kripto piyasaları da Trump’ın seçim şansındaki düşüşten etkilendi. Pazartesi günü Bitcoin %1 değer kaybetti. Trump, geçtiğimiz temmuz ayında Nashville’de düzenlenen Bitcoin Konferansı’nda ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma vaadinde bulunarak dikkat çekmişti. Ancak seçimlerde geriye düşmesi, kripto yatırımcılarında da kaygı oluşturdu.