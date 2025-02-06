Trump bildiğini okurken ABD için büyük tehlike kapıda

06 Şubat 2025 10:20 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:27

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2025’te artması muhtemel gümrük vergilerinin enflasyonu tetikleyebileceğini belirterek, ticaret savaşlarının ekonomi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Austan Goolsbee, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Ekonominin mevcut gidişatını değerlendiren Goolsbee, özellikle 2025 yılında ticaret politikalarına bağlı olarak enflasyon risklerinin artabileceğini vurguladı.

Goolsbee, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü bir seyir izlediğini, işgücü piyasasının "makul bir şekilde" tam istihdam seviyesine yakın olduğunu ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru gerilediğini belirtti. Ancak, tedarik zincirine ilişkin yeni zorlukların ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu unsurların enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ VE GÜMRÜK VERGİLERİ

Goolsbee, "Şu an itibariyle tedarik zinciri üzerinde hem doğal hem de insan kaynaklı bir dizi yeni aksaklık görüyoruz. Yangınlar, kasırgalar, limanları devre dışı bırakan köprü kazaları, kanal tıkanmaları ve liman işçilerinin grev tehditleri gibi sorunlar tedarik zincirini sarsıyor. Bunun yanı sıra jeopolitik gerilimler, göç hareketleri ve en önemlisi ticaret savaşı ihtimali, ekonomiyi ciddi anlamda etkileyebilir" dedi.

Özellikle gümrük vergileri konusunda uyarıda bulunan Goolsbee, "2025'te enflasyonun tekrar yükselmesi veya Fed'in ilerlemesinin durması halinde, enflasyonun aşırı ısınmadan mı yoksa gümrük tarifelerinden mi kaynaklandığını anlamak zorunda kalacağız. Bu, Fed'in para politikaları konusunda kritik kararlar almasını gerektiren bir durum oluşturabilir" diye konuştu.

2018 VE 2025 KARŞILAŞTIRMASI

Goolsbee, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında başlattığı ithalat tarifelerinin etkilerini hatırlatarak, bu kez gümrük vergilerinin daha geniş ölçekte ve daha yüksek oranlarda uygulanabileceğini belirtti. "Eğer 2018'de şirketler en kolay ikame edilebilecek malların üretimini Çin dışına kaydırdıysa, bu kez geriye daha zor değiştirilebilecek mallar kalabilir. Bu da enflasyon üzerindeki etkinin çok daha büyük ve kalıcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ BASKI

Goolsbee, otomotiv endüstrisini örnek göstererek, "Bir kamyon veya otomobilin nihai montajında kullanılan parçaların karmaşık tedarik zincirleri nedeniyle birden fazla kez sınır geçtiğini biliyoruz. Eğer bu aşamalarda gümrük vergileri art arda uygulanırsa, maliyetler katlanarak yükselebilir" dedi. Goolsbee, bu maliyet artışının doğrudan tüketicilere yansımasa bile enflasyonu dolaylı yollarla yükseltebileceğini söyledi.