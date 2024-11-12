Trump etkisi: Cezaevi şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti

12 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:12

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması özel cezaevi hisselerini hareketlendirdi. Özel cezaevi işletmelerinin değeri katlandı. Trump'ın göçmen ve suçlulara karşı daha sert politika uygulayacağı bekleniyor.

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden sahneye çıkışı, özel cezaevi şirketlerinin hisselerinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. Trump’ın, sınır güvenliğinden sorumlu olarak Thomas Homan'ı atayacağı yönündeki açıklamaları sonrası, özel cezaevi işletmeleri Geo Group ve CoreCivic’in hisseleri hızla yükseldi. Trump'ın göçmenlere ve suçlulara karşı daha sert bir politika izlemesi beklentisi, bu şirketlerin değerini adeta katladı.

Geo Group ve CoreCivic, devletle yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda mahkum ya da oda başına ödeme alıyor. Bu sistem sayesinde, tutuklamaların artmasıyla şirketlerin gelirleri de otomatik olarak yükseliyor. Trump’ın Homan’ı ‘Sınır Çarı’ ilan etmesi ve kaçak göçmenlere karşı daha sert adımlar atılacağı beklentisi, yatırımcıların bu şirketlere olan ilgisini artırdı.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Habertürk kaynaklarına göre, Trump’ın açıklamalarının ardından Geo Group’un hisseleri borsada %4.4 artış gösterirken, CoreCivic hisselerinde %6.3’lük bir yükseliş yaşandı. Son bir haftada ise Geo Group yatırımcılarına %82, CoreCivic ise %79 oranında kazanç sağladı. Bu süreçte Geo Group’un piyasa değeri 2.02 milyar dolardan 3.70 milyar dolara çıkarken, CoreCivic’in değeri ise 1.50 milyar dolardan 2.64 milyar dolara yükseldi.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

ABD’nin yanı sıra Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere gibi ülkelerde toplam 102 tesis işleten Geo Group, ABD’de göçmen gözaltı merkezleri ve sınır dışı etme tesislerini de yönetiyor. Şirketin ABD ile 2025 yılına kadar geçerli anlaşmaları bulunuyor ve Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle bu anlaşmaların uzatılması bekleniyor.

GELİRLERDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD genelinde 65 cezaevi ve göçmen alıkoyma merkezi işleten CoreCivic, 90 bin kişilik kapasiteye sahip. Trump’ın başkanlık yaptığı 2016-2020 döneminde CoreCivic’in yıllık gelirleri 1.85 milyar dolardan 1.98 milyar dolara çıkmıştı. Geo Group da aynı dönemde gelirlerini 2.1 milyar dolardan 2.4 milyar dolara yükseltti. Trump’ın yeniden göreve gelmesi halinde, bu iki dev firmanın gelirlerinde yeniden artış yaşanması bekleniyor.