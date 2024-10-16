Trump kendisine göre sözlükteki en sevdiği ekonomi kelimesini açıkladı

16 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:44

Donald Trump, bir röportajında "Bana göre, sözlükteki en güzel kelimedir. En sevdiğim kelimedir. Bir halkla ilişkiler firmasına ihtiyacı var." diyerek en sevdiği ekonomi kelimesini açıkladı.

Donald Trump​, bir röportajında gümrük vergilerini en sevdiği tema olarak tanıttı ve 'Sözlükteki en güzel kelime' dedi.

DONALD TRUMP'IN EN SEVDİĞİ EKONOMİ​ KELİMESİ

Trump, Chicago'daki bir röportajında ​​gümrük vergilerinin ekonomi için faydalı olduğunu savundu, bunların gelir oluşturacağını ve ABD​ işletmelerini koruyacağını iddia etti.

Donald Trump Salı günü, yabancı mallara büyük gümrük vergileri koymanın ekonomik bir iksir anlamına geleceği yönündeki sık sık dile getirdiği argümanını dile getirmek için bir fırsat yakaladı.

Bunun hükümet için muazzam meblağlar toplayacağını, ABD firmalarını denizaşırı rekabetten koruyacağını ve yabancı şirketleri ABD'de fabrika açmaya teşvik edeceğini belirtti.

Chicago Ekonomi Kulübü'nde dost canlısı bir izleyici kitlesinin önüne çıkan Cumhuriyetçi başkan adayı, gümrük vergilerinin ekonomik bir araç olarak yanlış anlaşıldığını tekrar tekrar ileri sürdü.

GÜMRÜK VERGİSİ​ TEHDİDİNİ KULLANACAĞINI SÖYLEDİ

Trump, ikinci döneminde başkan olarak, yabancı liderlerden tavizler elde etmek için gümrük vergisi tehdidini kullanacağını söyledi. Çin​'den gelen mallara %60 gümrük vergisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ithal ettiği diğer her şeye %20'ye kadar gümrük vergisi önerdi. Zaman zaman Meksika'daki işletmelere ve denizaşırı ülkelere taşınmayı düşünen Amerikan firmalarına daha da yüksek gümrük vergileri tehdidinde bulundu.