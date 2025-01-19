Trump kripto devrimini başlattı: Bitcoin fiyatı 100 bin doları geçti! Gözler 20 Ocak'ta

19 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:47

Bitcoin'in fiyatı 100 bin doları aştı. Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto yanlısı gündemini çevreleyen iyimserlikle beslenen dijital para birimleri, sesli savunucusu ABD başkanının Beyaz Saray'a çıkışını bekliyor. Trump geçtiğimiz aylarda ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" haline getirme sözü vermişti.

Daha önce Bitcoin'i bir "dolandırıcılık" olarak niteleyen Trump, şimdi kripto paraları coşkuyla benimsemeye devam ediyor. Seçim kampanyası sırasında, bir ABD kripto stoğu kurma, kripto dostu düzenlemeler yürürlüğe koyma ve yönetiminin politikalarını denetlemek üzere özel bir "kripto çarı" atama planlarını açıklamıştı. Kripto paraları desteklemeye yönelmesi ile bitcoinde yükselişler yaşandı.

KRİPTO PARALAR TRUMP'I BEKLİYOR

Trump, geçen yaz bir bitcoin konferansında kripto meraklılarına "Benden çok memnun kalacaksınız" diyerek bu alanda resmen güvence vermişti. Bu açıklama, Kasım ayındaki seçim zaferiyle birlikte, Bitcoin'in iki yıl önce 20.000 dolardan şu anki 104.000 doların üzerindeki değerine yükselmesine yardımcı oldu. Trump'ın onayı ayrıca, birçok geleneksel yatırımcının artık kriptoyu geçerli bir finansal araç olarak keşfetmesiyle birlikte, kamuoyu algısında önemli bir değişime yol açtı.

İLK "KRİPTO BAŞKANI" GÖREVE BAŞLAYACAK

Kripto sektöründeki kilit oyuncular, ilk "kripto başkanının" göreve başlamasını anmak için Cuma gecesi Washington, DC'de bir "Kripto Balosu" düzenledi.

Etkinlik, yalnızca abartılı yapısıyla değil, aynı zamanda kripto topluluğunun büyüyen etkisi hakkında gönderdiği güçlü mesajla da dünya çapında ilgi gördü. Biletleri tükenen etkinlik sektörün heyecanını ve söz konusu yüksek bahisleri yansıtan birkaç bin dolara satıldı.

Trump'ın kabine ve düzenleyici ekibi arasında SEC Başkanı Paul Atkins ve yönetimin yeni "kripto çarı" olarak David Sacks gibi kripto savunucuları yer alıyor. Kripto yatırımcıları, Trump'ın ekibinin daha dengeli ve yeniliğe daha uygun bir yaklaşım getireceğini düşünüyor.

Trump, göreve geldiği ilk 100 gün içinde net ve anlaşılır düzenlemeler oluşturmak için bir danışma kurulu kurma sözü verdi. Kurul, girişim sermayedarı David Sacks ve eski kongre adayı Bo Hines gibi kripto dostu figürler tarafından yönetilecek.

BİTCOİN FİYATI 104 BİN DOLARA ULAŞTI

Trump'ın en iddialı tekliflerinden biri, altın rezervlerine benzer şekilde ABD hükümetinin elinde bir Bitcoin rezervi oluşturmak oldu. Plan, kolluk kuvvetlerinin eylemleriyle ele geçirilen milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin'i açık artırmaya çıkarmak yerine tutmayı içeriyor.

Bitcoin, Başkan seçilen Donald Trump yönetimindeki kripto dostu bir yönetim etrafındaki iyimserlikle yönlendirilen 100 bin doları aşarak üç haftalık zirve olan 104 bin dolara ulaştı. Dijital para birimi, olumlu düzenleyici politikalar beklentileriyle desteklenerek seçimden bu yana yüzde 45 değer kazandı.