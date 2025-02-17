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 | Murat Makas

Trump şimdi de rüzgâra savaş açtı

Trump yönetiminin yeni kararnamesi, ABD kıyı sularında açık deniz rüzgar projelerini durdururken, 32 gigawatt kapasitedeki projelerin geleceğini belirsizliğe sürükledi ve enerji sektöründe endişe oluşturdu.

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Trump şimdi de rüzgâra savaş açtı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk gününde imzaladığı kararname, ABD kıyı sularında yeni açık deniz rüzgar enerjisi projelerine büyük bir darbe vurdu. Bu karar, Doğu Kıyısı'nda toplam 32 gigawatt kapasiteye sahip planlanan rüzgar projelerini tehlikeye atarken, sektörde endişeye neden oldu.

PROJELERİN İLERLEMESİ ZOR

Aurora Energy Research'ün verilerine göre, henüz onay almamış bu projelerin geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Rystad Energy'den Artem Abramov, bu projelerin mevcut durumda ilerlemesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekti. CNBC'nin Enerji Enformasyon İdaresi'nden derlediği verilere göre, bu projelerin hayata geçirilmesi halinde 12 milyondan fazla haneye enerji sağlanabilecekti.

Trump'ın kararı, fosil yakıt endüstrisine odaklanarak ABD kıyı sularında petrol ve gaz aramalarının önünü açarken, halihazırda inşa aşamasında olan 5 gigawatt'lık rüzgar projelerini etkilemeyecek. Enerji sektörü uzmanları, bu adımın ABD'nin temiz enerji hedeflerine zarar verebileceğine ve yatırımcıların çekimser hale gelmesine neden olabileceğine işaret ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En verimli rüzgar türbini hangisi?
Yatay rüzgar türbinleri: Dönme ekseninin hava akımının akışına paralel olduğu bir tür rüzgar türbinidir. Rüzgar türbinlerinin en verimli türüdür ve dünya çapında en yaygın kullanılanıdır. Yatay eksenli türbin dünyanın farklı yerlerinde ağırlıklı olarak ticari amaçlı elektrik üretiminde kullanılmaktadır.
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#Dünya
#Ekonomi
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