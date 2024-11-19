Trump’a 50 trilyon dolarlık fren

19 Kasım 2024 16:55 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:55

ABD'de yeni başkan seçilen Donald Trump'ın borsa ilişkilerinin fiyatları etkileyeceği belirtiliyor. Ekonomistler, 0 trilyon dolarlık ABD borsasının Trump’ın bazı aşırı politikalarını frenleyebileceğini iddia ediyor.

Eski ABD​ Başkanı Donald Trump​, ikinci kez Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanırken, ilk dönemindeki birçok denge unsuru yerini kaybetti. Trump’ın, Kongre’deki “Never-Trump” Cumhuriyetçi üyelerinin azaldığı, yüksek sesle eleştiri yapan ekonomi​ danışmanlarının yer almadığı ve Yüksek Mahkeme kararlarıyla daha geniş yetkiler elde ettiği bir ortamda hareket edeceği belirtiliyor. Ancak ekonomistler, 50 trilyon dolarlık ABD borsasının Trump’ın bazı aşırı politikalarını frenleyebilecek bir güç olabileceğini vurguluyor.

TRUMP VE BORSA İLİŞKİSİ FİYATLARI ETKİLEYECEK

Trump, ilk döneminde Dow Jones Endeksi'ndeki hareketleri başarı ölçütü olarak görmüştü. Her yükselişi sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkın dikkatini borsaya çekmişti. İkinci dönemine başlarken de Trump'ın piyasa hareketlerini dikkatle izleyeceği, ancak alacağı radikal kararların ekonomik istikrarı tehdit edebileceği düşünülüyor.

Örneğin, Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 60 oranında gümrük vergisi uygulama planı, ticaret ortaklıklarını sarsabilir. Bu tür politikaların enflasyonu artıracağı ve ABD ekonomisini zorlayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar, Trump’ın bu gibi kararlarla piyasalarda çöküşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

TAHVİL PİYASASI ALARM VERİYOR

Borsa seçim sonuçlarına olumlu tepki verirken, tahvil piyasasında durum aynı değil. ABD Hazine tahvillerinin değer kaybetmesi, borçlanma maliyetlerini yükseltebilecek bir süreci başlattı. Tahvil faizlerindeki artış, Trump’ın politikalarının bütçe açıklarını büyüteceği ve enflasyonu tetikleyeceği endişesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, konut kredisi ve ticari borçlanmalarda maliyetlerin artmasına yol açabilir.

RBC Capital Markets’tan Lori Calvasina, 10 yıllık tahvil faizlerindeki ani yükselişin borsada dalgalanmalara neden olduğunu belirtiyor. Tahvil piyasasının Trump’ın geniş çaplı vergi indirimleri ve 2017 vergi yasasının uzatılması gibi planlarını engelleyebileceği belirtiliyor.

GÖÇ VE ENFLASYON TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Trump’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı etme planları da iş dünyasında endişe oluşturuyor. Uzmanlara göre, bu tür adımlar iş gücü piyasasını daraltarak enflasyonu daha da artırabilir. Piyasa uzmanları, bu politikaların iş dünyasında ciddi tepkiye yol açabileceğini söylüyor.

TRUMP’IN NE KADAR DİRENÇLİ OLDUĞU BELİRSİZ

Ekonomist Isaac Boltansky, Trump’ın en önemli geri adım attırıcı gücünün borsa olduğunu ifade ederek, “Borsa, Trump’ın politikalarını sınırlayabilecek nadir unsurlardan biri. Ancak Trump’ın ne kadar ekonomik baskıya dayanacağını bilmiyoruz” dedi. Yale Üniversitesi’nden Jeffrey Sonnenfeld ise Trump’ın piyasa tepkilerini önemsemeyeceğini ve sorunların sorumluluğunu başka taraflara yükleyeceğini savunuyor.