Trump’ın başkan seçilmesiyle emtia piyasasında dolar rüzgarı

11 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:04

ABD'de seçimleri Donald Trump'ın kazanması sonrası emtia piyasası hareketli geçiyor. Trump'ın ekonomi politikalarına dair belirsizlikleri doları yükseltince emtia fiyatları baskılandı. İşte detaylar...

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ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi, emtia piyasasında büyük dalgalanmalar oluştu. Trump'ın ekonomi politikalarına dair belirsizlikler ve güçlü dolar beklentisi, piyasada çeşitli etkiler meydana getirdi. Bu gelişmelerin ardından doların yükselmesi, emtia fiyatlarını genel olarak baskı altında bıraktı.

Trump'ın uygulamayı düşündüğü ekonomi politikalarının enflasyondaki düşüşü sınırlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca, faizlerin yüksek kalacağı beklentisi güçlendi. Analistler, Trump’ın özellikle tarifelere önem verecek olmasının, uluslararası ticaret üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Güçlenen dolar, risk iştahını azaltarak emtia piyasasında düşüşlere yol açtı. Trump'ın politikalarının enflasyonist etkileri olabileceği endişesi de piyasada hakim.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BAZ METALLERDE DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, ABD'deki seçimlerin ardından yüzde 1,8 kayıpla kapandı. Altın 20 Mayıs’tan bu yana en hızlı haftalık düşüşünü yaşarken, gümüşte yüzde 3,7, platinde yüzde 2,5, paladyumda ise yüzde 8 kayıp yaşandı. Baz metallerde de bakır ve kurşun fiyatlarında yüzde 0,7, çinko fiyatında yüzde 1,6 düşüş gözlemlendi. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma çabalarına rağmen Trump'ın Çin’e yönelik sert tavrının piyasada baskı yaptığı belirtiliyor.

ENERJİ GRUBUNDA YÜKSELİŞ

Petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünleri, Trump yönetiminin petrol üreticilerine daha sıcak yaklaşması beklentisiyle haftayı pozitif tamamladı. Brent petrol haftayı yüzde 1,4 artışla kapatırken, ABD'deki petrol üretiminin azalması da arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekti. Orta Doğu'daki gerginlikler ve OPEC+ grubunun üretim artırma planlarını ertelemesi de fiyatları destekledi.

TARIM ÜRÜNLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Tarım grubunda, ABD ve diğer ülkelerdeki iklim koşulları etkisini gösterdi. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday yüzde 0,7, mısır yüzde 4 ve soya fasulyesi yüzde 3,8 arttı. Ancak Hindistan’da pirinç stoklarının artması, pirinç fiyatlarında yüzde 3,1 düşüşe yol açtı. Ayrıca, Brezilya’da devam eden kuraklık ve Vietnam’da yoğun yağışlar kahve fiyatlarını yukarı çekti.

Analistler, Trump’ın düşük enflasyon hedefi ile sert ticaret politikaları arasında sıkışabileceğini ve enerji maliyetlerini düşürme çabasının önemli bir odak noktası olabileceğini belirtiyor. ABD’nin İran’a yönelik daha sert yaptırımlara yönelebileceği öngörüsü de enerji piyasasındaki belirsizlikleri artırıyor.