Trump’ın destekçisi Elon Musk, Beyaz Saray’daki zaferden faydalandı! Parası yüzde 25 yükseldi

06 Kasım 2024 14:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:29

Elon Musk, seçim yarışında Donald Trump'ın zaferiyle servetine servet kattı. Musk'ın milyonlarca dolarlık bağışla desteklediği eski başkan Beyaz Saray'a dönecek. Elon Musk, bu zaferle umduğundan fazlasını kazanacak.

Milyarder girişimci Donald Trump'ın kampanya temsilcisi Elon Musk, siyasi eylem komitesinin hazırladığı dilekçeyi imzalayan kişilere seçim boyunca 17 milyon dolar dağıttı. Kampanya boyunca Elon Musk, insanlara oy verme kaydı yaptırmalarını istedi veya oy kullanmaları için ödeme yaptı. Musk, geçen ay Cumhuriyetçi adayı desteklemek için yılın başlarında kurduğu süper siyasi eylem komitesi America PAC’a yaklaşık 75 milyon dolar bağışta bulundu. Musk istediğini aldı ve Donald Trump yeniden başkan seçildi. Trump zaferinin ardından Elon Musk'ın parası yüzde 25 arttı.

ELON MUSK SERVETİNE SERVET KATTI

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak, tüm gözler Tesla CEO'su Elon Musk'ın üzerindeydi. Son haftalarda Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak ortaya çıktı ve 26 Ekim itibarıyla Trump kampanyasına en az 132 milyon dolar bağışta bulundu. Seçimin ardınadn Tesla hisseleri, aracılık platformu Robinhood'da gecelik işlemlerde %8'den fazla arttı ve 52 haftalık zirveye ulaştı.

"HÜKÜMETİ SIRTINIZDAN VE CEBİNİZDEN İNDİRECEĞİZ."

Trump ayrıca, seçilirse Musk'a bir hükümet verimliliği komisyonunun başkanı olarak atanma sözü verdi. Ekim ayı sonlarında bir Trump mitinginde yaptığı konuşmada Musk, bu rolde federal bütçeden 2 trilyon dolar kesebileceğini iddia ederek "Paranız boşa gidiyor ve hükümet verimliliği departmanı bunu düzeltecek. Hükümeti sırtınızdan ve cebinizden indireceğiz." dedi.

DOGECOİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Kripto para piyasaları, seçimle adeta zirveye çıktı. Bitcoin yeni bir rekordı. Özellikle Elon Musk'ın güçlü şekilde desteklediği Dogecoin (DOGE), son zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yatırımcılarına ve Elon Musk'a büyük kazanç sağladı.