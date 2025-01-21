Trump’ın gümrük vergisi ve enerji planları petrol piyasalarını karıştırdı

21 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:16

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret vergisi kararlarını ertelemesi ve enerji üretimini artırma planları petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Kanada’dan ABD’ye petrol ihracatına uygulanacak %25 gümrük vergisi, piyasada endişeye yol açarken, aşırı soğuk hava ABD’nin üretiminde düşüşe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol üretimini artırma planları ve yeni gümrük vergisi kararları petrol piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. Trump’ın, Kanada ve Meksika’dan ithalata yönelik %25’lik ek gümrük vergisi uygulamasını 1 Şubat’a ertelemesi, yatırımcıların dikkatini çekti.

Salı günü Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar seviyesinde sabit kalırken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 76,79 dolardan işlem gördü. ABD’de Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmamıştı.

YENİ VERGİ VE PETROL FİYATLARI

Trump’ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından ticaret politikalarına yönelik attığı adımlar, piyasalarda karışık bir hava oluşturdu. İlk etapta ticaret önlemlerinin gecikmesi bir rahatlama oluştururken, Meksika ve Kanada’dan ithalata uygulanacak %25’lik gümrük vergisi haberleri endişe doğurdu.

Uzmanlar, bu vergilerin özellikle Kanada’dan ABD’ye yapılan petrol ihracatını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kanada petrolünün büyük bir kısmı ABD’ye ihraç ediliyor ve genellikle WTI’a kıyasla indirimli satılıyor. Yeni vergiler, bu petrolün maliyetlerini artırabilir.

ABD’NİN ENERJİ ÜRETİMİNİ ARTIRMA PLANI

Trump, ABD enerji sektöründe üretimi artırmak için kapsamlı bir plan açıkladı. Bu plan, petrol, doğalgaz ve enerji izin süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Başkan, Venezuela’dan petrol alımını durdurabileceklerini de ifade etti. ABD, Venezuela petrolünün Çin’den sonra en büyük alıcısı konumunda.

Trump ayrıca stratejik petrol rezervlerini doldurma planından bahsetti. Bu adım, ABD petrolüne olan talebi artırabilir ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.

ZORLU HAVA ŞARTLARI ÜRETİMİ ETKİLİYOR

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle günlük petrol üretiminin 125-150 bin varil azaldığı bildirildi. Soğuk hava, petrol üretim tesislerinin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.