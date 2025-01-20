Trump’ın kripto hamlesi: Altcoin’ler yükselişe geçebilir mi?

20 Ocak 2025 13:16 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:23

Trump'ın göreve dönüşü, altcoin'lerde büyük hareketlilik oluşturabilir. Uzmanlar, düzenleyici belirsizliklerin kalkmasıyla altcoin'lerin kazanç potansiyelinin artacağını söylüyor.

Donald Trump'ın göreve dönmesiyle birlikte kripto para​ piyasasında hareketlilik bekleniyor. Analistler, özellikle altcoin’lerin bu süreçte daha fazla kazanç sağlayabileceğini öngörüyor. Ancak yatırımcıların dikkatli olması gerektiği sık sık vurgulanıyor.

ALTCOİN’LERE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Trump’ın Oval Ofis’e dönüşü, kripto paralar için farklı bir dönemin kapısını aralayabilir. Daha önce Bitcoin’i "dolandırıcılık" olarak nitelendiren Trump​, bu kez kripto dostu bir politika benimseyebilir. Sektör temsilcileri, bu politikaların özellikle küçük sermayeli kripto paralar olarak bilinen altcoin’lere olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Kripto altyapı şirketi StarkWare’in danışmanlarından Katherine Kirkpatrick Bos, altcoin’lerin düzenleyici belirsizlik nedeniyle bugüne kadar daha az tercih edildiğini ifade etti. Bos, “Altcoin’ler potansiyel olarak büyük kazanç sağlayabilir, ancak yatırımcıların bu varlıkların güvenilirliği ve kullanım alanlarını iyi analiz etmesi gerekiyor” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Trump’ın seçim kampanyası sırasında kripto para sektörüne yakın isimlerle çalışması, yeni dönemde altcoin’lerin daha dostane bir düzenleyici ortamla karşılaşacağı beklentisini artırıyor. Özellikle, kripto yatırım​ fonlarının genişletilmesi ve altcoin​ ETF’lerinin onaylanması gündemde. Bu durumun altcoin fiyatlarına pozitif yansıması bekleniyor.

BİTCOİN​ VE ALTCOİN REKABETİ KIZIŞIYOR

Altcoin sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda analistler farklı sinyaller veriyor. BlockchainCenter tarafından hazırlanan altcoin sezonu endeksi, piyasanın bu konuda henüz net bir yön belirlemediğini gösteriyor. Bitcoin ise 110 bin doları görerek piyasa üzerindeki hakimiyetini koruyor.

Kripto ticaret şirketi QCP Capital, altcoin piyasasının Bitcoin karşısında ciddi bir atılım yapabilmesi için Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin belirgin şekilde düşmesi gerektiğini savunuyor.