Trump’ın oğlundan bitcoin için çılgın hedef: 1 milyon dolar olacak

11 Aralık 2024 17:27 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:34

Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin için çarpıcı bir tahminde bulundu. Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını söyleyen Trump, “kripto paralar geleceği şekillendirecek dedi.

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ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin​ hakkında dikkat çekici bir tahminde bulundu. Eric Trump, Bitcoin’in gelecekte 1 milyon dolara ulaşacağına inandığını söyledi. Bu iddialı açıklama, kripto para​ piyasasında büyük yankı uyandırdı.

BİTCOİN İÇİN HEDEF AÇIKLANDI

Donald Trump’ın seçim zaferi ve ardından yaptığı açıklamalar, ABD’yi bir kripto para merkezi haline getirme hedefini ortaya koydu. Özellikle Elon Musk gibi teknoloji devlerinin hükümetle yakın ilişkileri ve kripto yatırımları, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilgiyi artırdı.

Bitcoin fiyatı, seçim sonrası yükselişe geçerek 105 bin doları gördü. Şu anda ise 97 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak Eric Trump’a göre bu, sadece bir başlangıç.

BİTCOİN'İN BUNDAN SONRAKİ ADIMI NE?

Trump, 1 milyon dolarlık iddialı tahmininin yanı sıra Bitcoin'in sınırları ve kurumları aşabilecek güce sahip olduğuna olan güvenini de dile getirdi. Teknolojiye uyum sağlayamayanların kaybedeceğini söyledi.

1 MİLYON DOLAR HEDEFİ GERÇEK OLACAK

Abu Dabi’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Trump, Bitcoin’in küresel ekonomide devrim oluşturacağını belirtti. “Bitcoin’i çok seviyorum. Bu teknoloji, geleceğin ta kendisi. 1 milyon dolar hedefi gerçek olacak” dedi.

Eric Trump, Bitcoin’in benimsenme sürecini e-postanın yaygınlaşmasına benzetti. “E-posta gibi büyük teknolojik yeniliklerin kabul edilmesi zaman aldı. Bitcoin de aynı süreci yaşıyor” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA RALLİSİ DEVAM EDİYOR

Donald Trump’ın başkanlığı devralmaya hazırlanması, kripto para piyasasında olumlu bir hava estirdi. Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto paralar da bu rüzgardan nasibini alıyor. Yatırımcılar, dalgalanmalara rağmen kazanç beklentisiyle kripto paralara yöneliyor.