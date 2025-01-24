Trump’ın Opec’e baskısı petrol fiyatlarını düşürdü

24 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:51

Trump’ın OPEC’e çağrısı petrol fiyatlarını düşürdü: Brent petrol 77,95 dolara geriledi, stoklar azalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve lider ülke Suudi Arabistan’a yönelik üretimi artırma çağrısı, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 50 sent düşerek 77,95 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 31 sentlik düşüşle 74,31 dolara indi.

Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, OPEC’e üretimi artırma ve petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapacağını duyurdu.

ABD-SUUDİ İLİŞKİLERİNDE YENİ TALEPLER

Trump, Suudi Arabistan’dan ABD’ye yönelik yatırım paketini 600 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkarmalarını talep edeceğini de ifade etti. Bu açıklama, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

PETROL STOKLARI VE FİYATLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

Uzmanlara göre, Trump’ın üretim ve tarife politikalarındaki belirsizlik, petrol vadeli işlemlerinde etkisini gösteriyor. Ancak, ABD Enerji Bilgi İdaresi’nden (EIA) gelen raporlar, petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

EIA’nın son verilerine göre, ABD ham petrol stokları 17 Ocak haftasında 1 milyon varil azalarak 411,7 milyon varile geriledi. Bu düşüş, art arda dokuzuncu hafta devam etti.

Trump’ın OPEC’e baskıları ve ABD stoklarındaki gelişmeler, önümüzdeki süreçte petrol piyasalarını yakından etkileyecek gibi görünüyor.