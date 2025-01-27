Trump’ın OPEC’e çağrısı: Petrol fiyatlarını düşürün

27 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:52

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstererek petrol fiyatlarının düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Trump, petrol fiyatları sebebiyle OPEC'e çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşürülmesi için OPEC’e çağrıda bulundu. Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için petrol zengini ülkelerin fiyatları düşürmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama sonrası petrol fiyatlarında düşüş​ yaşandı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Brent petrolün varil fiyatı, 77,97 dolara kadar gerileyerek yüzde 0,68 oranında düşüş gösterdi. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü ise 74,16 dolara düştü. Her iki petrol türü de geçen hafta ilk kez düşüş kaydetmişti.

"OPEC DAHA AZ KAZANMALI"

Trump, “OPEC’in bu kadar para kazanmaması ve petrol fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Petrol fiyatları​ düşerse, Ukrayna’daki savaş hemen sona erer” dedi. Ayrıca, Rusya ve diğer katılımcı ülkelere yaptırım ve vergilerle yüklenebileceği tehdidinde bulundu.

OPEC​'TEN HENÜZ YANIT YOK

OPEC ve müttefikleri, Trump’ın çağrısına henüz bir yanıt vermedi. Ancak grup, nisan ayından itibaren petrol üretimini artırmayı planladıklarını daha önce açıklamıştı.

PİYASADA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlar, Trump’ın politikalarının ABD petrol üretimini artırmaya yönelik olduğunu ve bunun OPEC’in pazar payına tehdit oluşturduğunu belirtiyor. JTD Energy analisti John Driscoll, bu durumun petrol piyasalarında dalgalanma oluşturduğunu ifade etti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Goldman Sachs analistleri, yaptırımlara rağmen Rusya’nın petrol arzında büyük bir düşüş beklemiyor. Ancak JP Morgan, küresel petrol taşımacılığı filosunun yüzde 20’sinin yaptırımlardan etkilenebileceğini ve bu durumun risk oluşturabileceğini vurguladı.