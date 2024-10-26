Trump’ın serveti: Zenginlik sözde mi, gerçekte mi?

26 Ekim 2024 10:43 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:50

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın serveti, yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kendisini “gerçekten çok zengin” olarak tanımlayan Trump’ın ne kadar varlıklı olduğu, servetinin ne kadar değişken olduğu ve kamuoyuna açıkladığı miktarların doğruluğu sıklıkla sorgulanıyor.

EN ZENGİN 500 İSİM ARASINDA

Trump’ın 78 yaşındaki mirası, gayrimenkul​ yatırımları, televizyon programlarından elde ettiği kazançlar, açtığı ve karşılaştığı sayısız dava ve başkanlık dönemi, onun servetini karmaşık bir hale getirmiş durumda. Trump, yıllardır vergi beyannamelerini açıklamayı reddederek bu karmaşıklığı daha da arttırdı. Ancak, bağımsız kaynaklar Trump’ın varlığını farklı rakamlarla değerlendiriyor. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Trump, dünyadaki en zengin 500 kişi arasında 473. sırada yer alıyor ve servetinin yaklaşık 6,61 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin büyük kısmını ise gayrimenkul yatırımları oluşturuyor.

KENDİ SOSYAL MEDYASI VAR

Son zamanlarda Trump’ın servetini en çok artıran yatırım ise Trump Media & Technology Group oldu. Bu şirket, Trump’ın kendi sosyal medya platformu olan Truth Social’ın sahibi. Truth Social’ın değeri geçen ay yaklaşık üç katına çıktı. Şirket, geçtiğimiz günlerde Truth+ adlı platformunu Amazon Fire TV’lere uyumlu hale getirdiğini duyurdu; bu uygulama Android, Apple TV ve web üzerinden de erişilebilir durumda.

Farklı kaynaklar, Trump’ın serveti hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor. Wall Street Journal’a göre bu rakam 7,5 milyar ile 10 milyar dolar arasında değişiyor. Forbes ise Trump’ın servetinin 6,5 milyar dolar olduğunu iddia ediyor. Ancak net bir sayı vermek zor, çünkü Trump’ın serveti dalgalanıyor ve net bir rakam ortaya koymak kolay değil.

Trump Media’nın hisse fiyatları, seçim yarışındaki şansı ile paralel bir şekilde iniş çıkış gösteriyor. Son haftalarda seçim kazanma ihtimali arttıkça hisse fiyatları da yükseldi. Fakat, Trump’ın geçtiğimiz aylarda suçlu bulunduğu 34 ağır suçtan sonra, hisse fiyatları ciddi şekilde düşüş yaşamıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ın yıllar içinde net servetini 3,6 milyar dolar kadar abartmış olabileceğini söylüyor. Hangi yayının tahminine güvenilirse güvenilsin, Trump’ın net serveti belki de seçimlere kadar tam olarak ortaya çıkmayacak gibi görünüyor. Ancak Trump’ın, servetini artırmaya yönelik girişimlerini sürdürdüğü de bir gerçek.