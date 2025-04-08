Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump’ın tarife formülü skandalı: Yanlış hesapla vergiler dörde katlandı

Düşünce kuruluşu AEI, Beyaz Saray’ın tarifelerde yanlış bir değer kullandığını ve bu hata nedeniyle vergi oranlarının dört kat fazla belirlendiğini ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’ın tarife formülü skandalı: Yanlış hesapla vergiler dörde katlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 09:52

Trump yönetiminin yeni tarifeleri, ekonomik teoriye ya da ticaret hukukuna değil, yanlış bir hesaplamaya dayanıyor olabilir. Amerikan Enterprise Institute (AEI) adlı muhafazakâr düşünce kuruluşundan iki ekonomist, Beyaz Saray’ın ithalat fiyat esnekliği yerine perakende fiyat esnekliği kullandığını ve bu hatanın tarifeleri olması gerekenin yaklaşık dört katı kadar yüksek çıkardığını açıkladı.
Ekonomistler Kevin Corinth ve Stan Veuger’in Fortune’a yaptığı açıklamalara göre, Beyaz Saray formülde tüketicilerin ödediği fiyat değişimini baz aldı. Oysa ki doğru yöntem, ABD’li bir şirketin yurt dışından mal alırken ödediği ithalat maliyetindeki değişimi dikkate almak olmalıydı. Veuger, durumu “bush league” olarak tanımlarken, yani amatörce bir hata olarak değerlendirirken, “Bu kadar büyük bir politika için çok daha profesyonel bir yaklaşım beklerdik,” dedi.

Trump’ın tarife formülü skandalı: Yanlış hesapla vergiler dörde katlandı

“BU İŞ BAŞTAN AYARLANMIŞTI”

AEI’nin bir diğer ekonomisti Derek Scissors ise daha sert konuştu. CNBC’ye yaptığı açıklamada, bunun basit bir hata değil, bilinçli bir manipülasyon olduğunu öne sürdü:
“Bu işin tamamı baştan ayarlanmıştı. Yüksek vergi oranlarını elde etmek için formül bilinçli şekilde çarpıtıldı.”
Trump’ın tarifelerinin "karşılıklılık" ilkesine dayandığı açıklanmıştı. Ancak Corinth ve Veuger’in incelemesine göre, kullanılan yöntem tartışmalıydı. Beyaz Saray, ABD’nin bir ülkeyle olan ticaret açığını, o ülkenin ABD’ye yaptığı ihracata bölüp ikiye ayırarak tarifeleri hesapladı. Yani son derece basit bir matematikle belirlenen tarifeler, gerçekte ekonomik olarak hiçbir anlam taşımıyor olabilir.

Trump’ın tarife formülü skandalı: Yanlış hesapla vergiler dörde katlandı

HATALI FORMÜL DÜNYA PİYASALARINI SARSTI

Trump’ın yeni tarife rejimini duyurmasının ardından dünya piyasalarında ciddi düşüşler yaşandı. ABD’de Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ sert kayıplar verirken, Asya borsaları daha da kötü bir tablo çizdi. Japonya ve Hong Kong’da hisseler tepetaklak oldu. Avrupa’da ise yüzde 4,5’lik düşüş yaşandı.
Ekonomistler, bu tür politikaların sadece ekonomi teorisiyle değil, piyasalar üzerindeki etkisiyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer tarifeler doğru hesaplanmış olsaydı, örneğin Kamboçya için açıklanan yüzde 49’luk oran sadece yüzde 13’e düşecekti. Vietnam için de yüzde 46’lık tarife, yüzde 12,2’ye gerileyecekti. Çoğu ülke için uygulanacak oran, Beyaz Saray’ın belirlediği minimum yüzde 10 seviyesine kadar inmiş olacaktı.

Trump’ın tarife formülü skandalı: Yanlış hesapla vergiler dörde katlandı

BEYAZ SARAY GERİ ADIM ATMIYOR

Beyaz Saray cephesi ise geri adım atmıyor. Yapılan açıklamada, tüketicilerin kararlarını perakende fiyatlara göre verdiği savunularak, kullanılan yöntemin geçerli olduğu ileri sürüldü. Hatta tarifelerin daha da yüksek olması gerektiği ifade edildi.
Harvard Business School’dan Prof. Alberto Cavallo’nun çalışmasına da referans verildi. Ancak Cavallo, çalışmasının yanlış yorumlandığını belirtti: “Araştırmalarımıza göre, ithalat fiyatlarının tarife karşısındaki esnekliği 1’e daha yakın. Eğer bu değer kullanılsaydı, açıklanan tarifeler dörtte birine düşerdi.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyarderlerden Trump’a “ekonomik nükleer savaş” tepkisi
Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.