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 | Kübra Çelepi

Trump’ın vergi hamlesi Bitcoini sarstı! 5 bin dolarlık düşüş

Bitcoin fiyatı Trump'ın açıklamasının ardından 83 bin dolara kadar geriledi. Donald Trump'ın yeni vergi planında uygulamayı planladığı geniş kapsamlı gümrük vergileri yüzünden piyasalar depresif bir görünüm aldı. Bitcoin 88 bin dolar seviyesinden 83 bin dolara kadar düşüş yaşadı. Tehdit bazı teknoloji ve kripto şirketlerinin hisselerinde de sert kayıplara yol açtı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 10:27

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü yaptığı vergi açıklaması, piyasaları adeta altüst etti. Özellikle kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bu açıklama, Bitcoin'de keskin bir düşüşe yol açtı. Açıklama öncesinde 88 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, Trump’ın gümrük tarifelerine dair sözlerinin ardından sert bir şekilde gerileyerek 83 bin dolara kadar indi.

Trump’ın vergi hamlesi Bitcoini sarstı! 5 bin dolarlık düşüş

GÜMRÜK TARİFELERİ PİYASALARI SARSTI

Trump, geniş kapsamlı bir vergi planı açıkladı. Bu plan; Çin başta olmak üzere birçok ülkeyle olan ticarette karşılıklı gümrük vergilerini devreye sokmayı içeriyor. Açıklamanın hemen ardından hisse senetlerinde de düşüş görüldü.
Gün içinde yukarı yönlü seyreden borsa endeksleri, Trump’ın açıklaması sonrası hızla düşüşe geçti. Bu düşüşten en çok etkilenen ise teknoloji ve kriptoyla bağlantılı hisseler oldu.

Trump’ın vergi hamlesi Bitcoini sarstı! 5 bin dolarlık düşüş
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KRİPTOYLA BAĞLANTILI HİSSELERDE SERT KAYIPLAR

Bitcoin’in düşüşü yalnızca kripto piyasasında değil, bu alandaki büyük şirketlerin hisselerinde de yankı buldu.
Büyük Bitcoin yatırımcısı olan ve daha önce MicroStrategy olarak bilinen Strategy (MSTR) hisseleri yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetti. Kripto borsası Coinbase Global (COIN) yüzde 6 gerilerken, yatırım platformu Robinhood (HOOD) hisseleri ise yüzde 9 düştü.

Trump’ın vergi hamlesi Bitcoini sarstı! 5 bin dolarlık düşüş
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