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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir

JP Morgan Trump’ın hamlesi sonrası ABD’yi korkutan uyarıda bulundu. Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, ABD'yi resesyona sürükleyerek milyonlarca Amerikalının işsiz kalmasına yol açabilir. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu vergilerle birlikte ciddi bir resesyon tehlikesiyle karşı karşıya. Amerika'nın en büyük yatırım bankası JP Morgan, piyasaların yaşadığı büyük sarsıntı sonrası ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini sert biçimde düşürdü.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:18

Son iki günde dünya genelinde hisse senetlerinin büyük değer kaybetmesiyle, Amerika’nın dev şirketlerinin piyasa değerinden 5 trilyon dolardan fazla eridi. Bu gelişmenin ardından JP Morgan, ABD'nin büyüme tahminini tam 1,6 puan aşağı çekerek, yıl sonunda ekonominin yüzde 0,3 küçüleceğini öngördü. Bankanın önceki tahmini yüzde 1,3'lük büyümeydi.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir

TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİ YAYILIYOR

JP Morgan'ın baş ekonomisti Michael Feroli, durumu açık bir dille ortaya koydu: "Bu vergiler ekonomiyi baskı altına alıyor. Artık gerçek GSYİH’nin yıl boyunca küçüleceğini düşünüyoruz."
Trump yönetiminin neredeyse tüm ülkelere yönelik %10’luk temel gümrük vergisi, İngiltere dahil pek çok ekonomiyi tehdit ediyor. Ayrıca Çin'in de misilleme olarak ABD ürünlerine %34 oranında ek vergi getirmesiyle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerilim daha da arttı. Piyasalar özellikle Trump'ın geri adım atmayacağı ve "yalnızca zayıfların" başarısız olacağını açıklaması sonrası derin bir endişeye kapıldı.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir

İNGİLTERE İÇİN "ÇİFTE DARBE" RİSKİ

İngiltere'nin durumu da oldukça hassas. Columbia Threadneedle Küresel Hisse Senetleri Başkanı Neil Robson, ülkenin 2,8 trilyon sterlinlik borç yükünün ekonominin boyutunu aşmaya yakın olduğunu ve Trump’ın vergi politikalarının olası bir küresel resesyonla birlikte İngiltere'yi Yunanistan benzeri bir krizle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.
Robson, İngiltere'nin mevcut ekonomik durumunu Euro bölgesi krizinin başladığı döneme benzeterek, "Borçlu olmak sorun değil, tabii ki büyümeniz borç maliyetlerinden yüksekse. Ancak büyüme durursa işler çok hızlı kötüleşebilir. Yunanistan krizinde bunu gördük," ifadelerini kullandı.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir

YATIRIMCI GÜVENİ SARSILABİLİR

Erlen Capital Management’tan Bruno Schneller de durumun ciddiyetini vurguladı: "Trump’ın tarifeleri küresel ekonomiyi durgunluk ve yüksek enflasyona sürükleyebilir. İngiltere için bu durum, borçlanma maliyetlerini hiç olmadığı kadar yükseltebilir."
Schneller, İngiltere ekonomisinin büyümesinin durması ve enflasyonun yükselmesi hâlinde, yatırımcı güveninin sarsılacağını ve İngiltere’nin tahvil piyasasının sert bir satış dalgasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir
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YENİ VERGİ ARTIŞLARI KAPIDA

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ise ekonominin büyümesine güvenerek borç yükünü hafifletmeyi planlıyordu, ancak ABD’nin başlattığı ticaret savaşının etkisiyle bu planlar tehlikeye girmiş durumda. Bu nedenle İngiltere’de önümüzdeki dönemde yeni vergi artışlarının kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir

KÜRESEL DURGUNLUK TEHDİDİ ARTIYOR

JP Morgan, küresel resesyon riskini %40’tan %60’a yükseltti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva da Trump’ın uyguladığı vergilerin küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğini açıkça dile getirdi.

Trump'ın vergileri Amerika'yı resesyona sürükleyebilir
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ETİKETLER
#donald trump
#Trump'ın Başkanlık Dönemi
#Putin-trump Görüşmesi
#Gümrük Tarifeleri
#Gümrük Tarife
#Tarife Politikası
#Ekonomi
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