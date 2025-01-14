Trump’ın yeni oyunu: Aylık artan vergilerle ticaret savaşı!

14 Ocak 2025 09:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:58

Donald Trump’ın ekibi, gümrük vergilerini her ay %5’e kadar artırmayı planlıyor. Bu adım hem enflasyon riskini azaltmayı hem de ABD’nin ticaret müzakerelerinde daha güçlü bir pozisyon almasını hedefliyor. Ancak, bu plan küresel ekonomiyi şimdiden hareketlendirdi!

Donald Trump’ın ekonomik ekibi, gümrük vergilerini her ay kademeli olarak artırmayı planlayan bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu adımın, müzakerelerde ABD’nin elini güçlendirmesi ve aynı zamanda enflasyonda ani bir sıçramayı önlemesi hedefleniyor.

VERGİLER AYDA %2-5 ARASINDA ARTABİLİR

Plana göre, gümrük vergileri her ay %2 ile %5 arasında artırılacak. Bu düzenleme, "Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası" kapsamında başkanlık yetkisiyle uygulanabilir. Ancak plan henüz Trump’a sunulmadı ve taslak aşamasında.

Ekibin içinde, Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı olması beklenen Kevin Hassett ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı adayı Stephen Miran bulunuyor. Yetkililer konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP​'IN SERT GÜMRÜK POLİTİKASI YOLDA

2024 başkanlık kampanyasında Trump, ithal edilen tüm ürünlere %10-20 arasında, Çin’den gelen mallara ise %60’a varan gümrük vergileri getireceğini vaat etmişti. Göreve başlamasına bir hafta kala, bu vaatlerin nasıl uygulanacağı hala belirsizliğini koruyor.

Ekonomistler, bu politikaların ABD​ ekonomisi üzerindeki etkisini kestirmekte zorlanıyor. Yeni vergiler, enflasyonu artırabileceği gibi küresel ticaret savaşlarını da tetikleyebilir. Çin​ para birimi yuan, Trump’ın gümrük politikalarına karşı desteklenmeye devam ederken, yatırımcılar uzun vadede Çin ekonomisinde zayıflama bekliyor.

KÜRESEL EKONOMİ VE PİYASALARA ETKİSİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu tür tehditlerin dünya genelinde borçlanma maliyetlerini artırdığını söyledi. Georgieva, "Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki belirsizlik, uzun vadeli faiz oranlarını yükseltti ve küresel ekonomide başlıca risklerden biri haline geldi" dedi.

Trump’ın sert ticaret politikaları, piyasalar üzerinde de etkisini gösteriyor. ABD borsaları dalgalanırken, yatırımcılar enflasyonun yükseleceğinden endişe ederek tahvil satışlarını hızlandırdı.