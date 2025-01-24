Trump’tan Fed’e eleştiri: Faizi onlardan daha iyi bilirim!

24 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:14

Trump, faiz oranları konusunda Fed’i eleştirerek, "Faiz oranlarını onlardan daha iyi biliyorum" dedi. Ayrıca Çin'e uygulanan tarifeler ve Elon Musk'ın Stargate projesine dair açıklamalarına da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranları​ ve Fed​ politikalarına yönelik açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Trump​, faiz indiriminde haklı olduğunu vurgulayarak, ''Fed ve uzmanlarından daha iyi biliyorum'' dedi.

Trump, başkanlık kararnamelerini imzaladıktan sonra gazetecilere konuştu. Dünya Ekonomik Forumu’nda faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Trump, bu konudaki tavrını Oval Ofis’te bir kez daha netleştirdi. Faiz oranlarının daha fazla düşmesi gerektiğini belirten Trump, ''Enerji fiyatları düştüğünde enflasyon baskısı da azalacak. Bu durum, faiz oranlarının otomatik olarak gerilemesine yol açacak'' ifadelerini kullandı.

"FED BENİ DİNLEMELİ"

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell​ ile "doğru zamanda" görüşeceklerini söyledi. Fed’in kendisini neden dinlemesi gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Çünkü faiz oranlarını onlardan daha iyi biliyorum. Bu kararları almakla sorumlu olan kişilerden daha iyi bildiğimi düşünüyorum.''

"ÇİN YÜZLERCE MİLYAR DOLAR ÖDEDİ"

Trump, Çin’e uygulanan tarifelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde Çin​'e daha "yumuşak" davranıldığı iddialarına yanıt veren Trump, ''Çin, benim başkanlığımdan önce tek kuruş bile ödemedi. Ama şimdi yüz milyarlarca dolar ödüyorlar'' dedi.

MUSK VE STARGATE PROJESİ HAKKINDA KONUŞTU

Trump, Elon Musk'ın yapay zeka altyapısına yönelik Stargate projesine dair eleştirileri hakkında da konuştu. Projede yer alan OpenAI ve diğer şirketlerin mali durumu ile ilgili yorum yapan Trump, ''Parayı onlar koyuyor, hükümet bir şey yapmıyor. Bu yüzden projede olduklarına eminim'' diye konuştu.

Musk’ın projedeki kişilere yönelik eleştirileri hatırlatıldığında ise Trump, ''Anlaşmada yer alan kişilerden birinden nefret ediyor'' yorumunda bulundu.