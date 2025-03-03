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 | Kübra Çelepi

Trump'tan yeni kripto hamlesi! Bitcoin ve altcoinler coştu: BTC 180 bin dolar yolunda

Bitcoin fiyatı yine yükseliş trendine girdi ve günün erken saatlerinde 94,9 bin dolarlık bir hedefe ulaştı. Son artış, ABD Başkanı'nın yatırımcı ilgisini çeken Stratejik Kripto Rezervi duyurmasından kaynaklandı. Bir diğer önemli haber ise onu 180 bin dolarlık hedefe doğru itebilecek tarihi bir modelin ortaya çıkması oldu. Yatırımcılar BTC'nin gelecekteki fiyat hedefini tartışıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 17:08

Pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi vaatlerine olan bağlılığını kanıtlayarak Stratejik Kripto Rezervi'nin kuruluşunu duyurdu. Kongre bunu henüz doğrulamamış olsa da, yatırımcı hissiyatı iyimserlikle yükseldi ve bir piyasa rallisini tetikledi.

TRUMP BİTCOİN FİYAT RALLİSİNİ TETİKLEDİ

Yayınladığı gönderide ABD Başkanı, "ABD Kripto Rezervi bu kritik sektörü yükseltecek... Dijital Varlıklar hakkındaki Yürütme Emrim, Başkanlık Çalışma Grubuna XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi üzerinde ilerlemeleri talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Bu duyuruyla birlikte Bitcoin fiyatı %11 artarak 94.9 bin dolarlık bir günlük zirveye ulaştı. Ethereum, Solana, Cardano gibi altcoin'ler ABD Stratejik Kripto Rezervi'ne kabul edildikçe artış gösterdi.

Bu hareketin tek başına, artan kurumsal benimseme, güvenilirlik ve düzenleyici netlik nedeniyle BTC fiyatını yeni zirvelere taşıması bekleniyor.

BİTCOİN FİYATI 180 BİN DOLARI MI HEDEFLİYOR?

Kripto analisti Tony, BTC'nin mevcut fiyat hareketi ile tarihi döngüsü arasında birkaç benzerliğe dikkat çekti. Analistler 180.000 dolarlık hedefi tahmin etmeden önce bu tokenın 2023 fiyat rallisi ile devam eden 2025 rallisi arasında benzerlikler buldular.

Grafiklere göre Bitcoin, 1. ve 3. dalgalarda genişlemeler gördü, bu da her iki döngüdeki parabolik yükselişi ışık oldu. BTC fiyatının her iki grafikte de önemli bir destek seviyesine geri çekildiği bir dördüncü dalga testi vardı. Önemli CME boşluğunu doldurduktan sonra bir yükseliş trendi oluştu. Buna benzer grafiğe dayanarak analistler BTC'nin 2023 5. dalga artışını takip ederse 180.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Bitcoin fiyat grafiği analizi bu iki döngü arasında benzerlik ortaya koydu.

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#bitcoin
#altcoin
#Bitcoin Etf
#Abd Başkanı Trump
#Ekonomi
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