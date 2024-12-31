TÜİK açıkladı! Cari açıkta 11 ayda azalış yüzde 26,8 oldu

31 Aralık 2024 10:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:08

Kasım ayında dış ticaret açığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. Ancak, ocak-kasım dönemi itibariyle dış ticaret açığı yüzde 26,8 oranında azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan 73 milyar 336 milyon dolara geriledi.

Türkiye​ İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre; 2024​ yılı Kasım ayında ihracat​, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat​ ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar seviyesine yükseldi.

OCAK-KASIM DÖNEMİ GENEL TİCARET VERİLERİ

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolara geriledi.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET​

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, Kasım ayında ihracat yüzde 0,1 artışla 20 milyar 788 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 1 artarak 21 milyar 933 milyon dolar oldu. Kasım ayındaki enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 145 milyon dolar olarak kaydedildi.

KASIM AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 24,9 ARTTI

2024 yılı Kasım ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artış göstererek 7 milyar 459 milyon dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,4’ten yüzde 74,9’a geriledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AZALMA

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalarak 73 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 69,9 seviyesinden yüzde 76,5’e yükseldi.

EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE İHRACATIN DAĞILIMI

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olarak kaydedildi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,4 oldu. Ocak-Kasım döneminde ise imalat sanayinin payı yüzde 94,2’ye ulaştı.

İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

2024 Kasım ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9, tüketim mallarının payı ise yüzde 17,3 oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ara mallarının ithalattaki payı yüzde 69,3 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 682 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak takip etti. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu.

İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA YER ALDI

Kasım ayında en fazla ithalat 3 milyar 979 milyon dolarla Rusya’dan yapıldı. Rusya’yı Çin, Almanya, İtalya ve İsviçre izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,4’ünü oluşturdu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE İHRACAT VE İTHALAT

Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, ithalat içindeki payı ise yüzde 11,5 oldu. Ocak-Kasım döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemine göre Kasım ayında ihracat yüzde 1,8 azalarak 20 milyar 596 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,6 artarak 28 milyar 457 milyon dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat yüzde 2,3 artışla 216 milyar 386 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,7 azalışla 290 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti.