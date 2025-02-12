TÜİK açıkladı! Dış ticaret haddi yükseldi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı olan dış ticaret haddi 2024 yılı Aralık ayında da 85,0 oldu. TÜİK verilerine göre, Aralık 2024'te ihracat birim değer endeksi bir önceki yıla göre %1 arttı, ithalat birim değer endeksi ise %0,7 arttı. İhracat miktar endeksi %1,1 artarken, ithalat miktar endeksi %10,2 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,0 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 arttı, yakıtlarda %5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,3 azaldı, yakıtlarda %8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,0 arttı, yakıtlarda %4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,2 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 arttı, yakıtlarda %6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında %3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında %1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ ARTTI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2024 yılı Aralık ayında 85,0 oldu.