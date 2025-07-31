TÜİK açıkladı: Dış ticaret verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILIN İLK YARISINDA İHRACAT YÜZDE 4,1, İTHALAT YÜZDE 7,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 8,1, İTHALAT YÜZDE 16,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Haziran ayında yüzde 8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan, 18 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan, 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRANDA YÜZDE 38,8 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında yüzde 76,4 iken, 2025 Haziran ayında yüzde 71,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 16,3 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,3 artarak 42 milyar 504 milyon dolardan, 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde yüzde 74,8 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,8

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 67,6

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 67,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,6 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

HAZİRANDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 728 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 266 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 197 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 70 milyon dolar ile İtalya, 890 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 915 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 164 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 837 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 662 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 636 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 831 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 316 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 698 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 468 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 117 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 956 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 705 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 14 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 259 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 984 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 6,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 6,1 azalırken, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 9,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,0 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,4'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,9'dur.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT HAZİRANDA 18 MİLYAR 408 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 18 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 26 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 36,8 artarak 5 milyar 637 milyon dolardan, 7 milyar 710 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında yüzde 75,2 iken, 2025 Haziran ayında yüzde 70,5'e geriledi.

İHRACAT YILIN İLK YARISINDA 119 MİLYAR 362 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 119 milyar 362 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 168 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,3 artarak 43 milyar 245 milyon dolardan, 49 milyar 413 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 70,7'ye geriledi.