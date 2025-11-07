Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜİK açıkladı: Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde külçe altın oldu.

(TÜFE) ile indirgendiğinde, ekimde en yüksek aylık yüzde 12,61 ile külçe altında gerçekleşti.

İstatistik Kurumu (), ekim ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları'nı açıkladı.

Buna göre ekimde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 ile külçe altında görüldü.

TÜİK açıkladı: Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,5, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,41, avro yüzde 1,23 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,96 oranında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısını kazandırırken DİBS yüzde 0,12, dolar yüzde 1,31, avro yüzde 2,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 4,82 kayba yol açtı.

, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BİST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,80, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,32 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı: Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, avro yüzde 2,56 oranında yatırımcısına reel getiri kazandırırken dolar yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,97, dolar yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.

