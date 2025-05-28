TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini alırken eşik değer olan 100'ün altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında %0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.