TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini alırken eşik değer olan 100'ün altında kaldı.