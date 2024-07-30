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TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven endeksi temmuz ayında azaldı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:15
TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven endeksi temmuz ayında azaldı

TÜİK, 2024 yılı temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 oldu.

TÜİK, 2024 yılı temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini duyurdu.  Ekonomik güven endeksi haziran ayında 95,8 iken, temmuz ayında yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu. Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9 olarak gerçekleşti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ TEMMUZDA DÜŞTÜ

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 114,1'a düştü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalarak 107,1 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 gerileme ile 87,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi temmuz ayında azaldı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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