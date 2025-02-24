TÜİK açıkladı! Güven endeksi hizmet ve inşaat sektöründe düştü: Perakende ticaret sektöründe arttı

Güvenilirlik endeksi nedir?

Ekonomik Güven Endeksi Nedir? Ekonomik güven endeksi, bireylerin ve iş dünyasının ekonomik duruma ilişkin algılarını ve beklentilerini ölçen bir göstergedir. Bu gösterge, ekonominin genel görünümüne dair önemli ipuçları sunar ve makroekonomik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar.