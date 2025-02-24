TÜİK açıkladı! Güven endeksi hizmet ve inşaat sektöründe düştü: Perakende ticaret sektöründe arttı
Şubat ayında güven endeksi, hizmet sektörü yüzde 1.9, İnşaat sektörü yüzde 2.7 düşerken perakende ticaret sektöründe yüzde 1.6 arttı.
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GİRİŞ:
24.02.2025
10:24
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GÜNCELLEME:
24.02.2025
10:28
TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri,
Şubat 2025 verilerini açıkladı. HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe ve inşaat sektöründe azaldı. Perakende ticaret sektöründe ise artış görüldü.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre;
hizmet sektöründe %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektöründe %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Güvenilirlik endeksi nedir?
Ekonomik Güven Endeksi Nedir? Ekonomik güven endeksi, bireylerin ve iş dünyasının ekonomik duruma ilişkin algılarını ve beklentilerini ölçen bir göstergedir. Bu gösterge, ekonominin genel görünümüne dair önemli ipuçları sunar ve makroekonomik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar.