TÜİK açıkladı: Haziran ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,58 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,35 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,35 geriledi. Yıllık artışta ise malzeme endeksi yüzde 19,37, işçilik endeksi yüzde 31,99 seviyesinde gerçekleşti.

BİNA VE BİNA DIŞI İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran’da aylık yüzde 0,97, yıllık ise yüzde 23,21 arttı. Bu grupta malzeme fiyatları aylık yüzde 1,76 yükselirken işçilik maliyetleri yüzde 0,38 düştü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme fiyatlarında yüzde 19,06, işçilikte yüzde 31,16 artış görüldü.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de aylık yüzde 2,68, yıllık yüzde 24,82 oranında artış kaydetti. Bu alanda malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,19 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,24 geriledi. Yıllık bazda malzeme fiyatlarında yüzde 20,31, işçilikte ise yüzde 35 artış gerçekleşti.