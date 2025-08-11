Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Haziran ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına yönelik inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
10:13
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,58 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,35 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,35 geriledi. Yıllık artışta ise malzeme endeksi yüzde 19,37, işçilik endeksi yüzde 31,99 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!

BİNA VE BİNA DIŞI İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran'da aylık yüzde 0,97, yıllık ise yüzde 23,21 arttı. Bu grupta malzeme fiyatları aylık yüzde 1,76 yükselirken işçilik maliyetleri yüzde 0,38 düştü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme fiyatlarında yüzde 19,06, işçilikte yüzde 31,16 artış görüldü.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de aylık yüzde 2,68, yıllık yüzde 24,82 oranında artış kaydetti. Bu alanda malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,19 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,24 geriledi. Yıllık bazda malzeme fiyatlarında yüzde 20,31, işçilikte ise yüzde 35 artış gerçekleşti.

