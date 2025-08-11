Bitcoin rekora göz dikti: Kripto piyasalarında bahar havası

Dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin azalması, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Güvenli liman olarak görülen altına talep gerilerken, kripto para piyasasında hareketlilik hız kazandı. En büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 121 bin 740 dolara yükseldi ve tarihi rekoruna bir adım daha yaklaştı.

SİYASİ GELİŞMELER RÜZGÂRI TERSİNE ÇEVİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın yapacağı görüşme ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması, piyasalardaki iyimserliği güçlendirdi. Bu pozitif hava, yatırımcıların borsalardan kripto paralara yönelmesine zemin hazırladı.

ETHEREUM VE ALTCOİNLER DE YÜKSELİŞTE

Bitcoin’deki ralliye Ethereum da katıldı. Yüzde 1,75 değer kazanan Ethereum, 4 bin 326 dolar seviyesine çıktı. Altcoin cephesinde ise Ripple (XRP) yüzde 2,3’lük yükselişle 3,26 dolara ulaştı. Piyasadaki genel yükseliş, kripto yatırımcılarının yüzünü güldürdü.