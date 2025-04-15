TÜİK açıkladı! Hizmet üretim endeksi şubat ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Ancak endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.



Alt sektörler incelendiğinde:



Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı,

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı,

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı,

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 yükseldi,

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı,

İdari ve destek hizmetleri yüzde 11,6 oranında artış gösterdi.

Öte yandan, endeks bir önceki aya göre yüzde 2,0 düşüş kaydetti.

AYLIK BAZDA GERİLEME YAŞANDI

Aylık bazda alt kalemlerdeki değişim şöyle oldu:



Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,1 azalma,

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,4 azalma,

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,1 azalma,

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,2 artış,

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,6 azalış,

İdari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,3 artış gözlendi.

Veriler, yıllık bazda sınırlı da olsa hizmet sektöründe büyümeye işaret ederken, aylık bazda sektör genelinde belirgin bir yavaşlamanın yaşandığını gösterdi. Özellikle ulaştırma, teknik hizmetler ve konaklama sektörlerinde gerileme dikkat çekti.