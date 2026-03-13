TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık yüzde 8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.