TÜİK açıkladı! Kasım ayının zam şampiyonları belli oldu

03 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:16

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayı enflasyon verilerine göre, aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) olurken, en büyük düşüş ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemelerinde yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini yayımladı. TÜİK, Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) kapsamında, Kasım ayına ilişkin fiyat değişim oranlarını açıkladı. Verilere göre, geçtiğimiz ay en yüksek fiyat artışı taze sebze grubunda (patates hariç) kaydedildi. Bu kategorideki fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 29,55 oranında arttı. Taze sebzeleri yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta fiyatlarındaki artış izledi.

Ayrıca, Kasım ayında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak fiyatları, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,85 ile paket tur fiyatlarında da artışlar görüldü.

Öte yandan, en fazla fiyat düşüşü seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarda yaşandı. Bu kategoride fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 5,17 oranında geriledi. Seyahat malzemelerini yüzde 4,84 ile otel ve pansiyon konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim, yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.