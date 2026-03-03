Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı Mat ayı için yüzde 33,39 oldu.

TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu () şubat ayına ilişkin rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi () aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı. Açıklanan veriler sonrası mart ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu.

TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayarak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık %2,96, yıllık %31,53 arttığını ve Mart ayı kira artış oranının %33,39 olarak belirlendiğini duyurdu.
TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,96, yıllık %31,53 arttı.
Açıklanan verilerle Mart ayı kira artış oranı belirlendi.
Mart ayı kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre %33,39 oldu.
Bir önceki ay olan Şubat'ta kira zam oranı %33,98 idi.
TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı. Açıklanan verilerle birlikte mart ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

ŞUBAT AYINDA KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle şubat ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

