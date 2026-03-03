TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı. Açıklanan veriler sonrası mart ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı. Açıklanan verilerle birlikte mart ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

ŞUBAT AYINDA KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle şubat ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.