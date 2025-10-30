Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Sanayide enerji tüketimi 1,7 milyon terajul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri raporuna göre, sanayi sektöründe 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu.

() yılı Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,8 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,7 ile "ana metal sanayii"; yüzde 10,9 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,4 ile " ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Sanayide enerji tüketimi 1,7 milyon terajul

ELEKTRİK, 485 BİN 163 TERAJUL İLE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 28,3 ile elektrik, yüzde 23,6 ile doğal gaz, yüzde 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,0 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

TÜİK açıkladı: Sanayide enerji tüketimi 1,7 milyon terajul

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,7 ile elektrik takip etti.

