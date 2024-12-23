TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

23 Aralık 2024 10:53 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:01

TÜİK tarımsal girdi Fiyat endeksi, Ekim 2024 verilerini açıkladı. Gelen son dakika verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,59 aylık ise yüzde 2,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2024'e ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.