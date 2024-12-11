TÜİK açıkladı: Toplam ciro endeksi ekim ayında arttı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:12
TÜİK, Ciro Endeksleri, Ekim 2024 verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 arttı.
TÜİK verilerine göre toplam ciro yıllık yüzde 41,2 arttı.
CİRO ENDEKSİ EKİMDE YÜKSELDİ
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Ekim ayında yıllık;
- sanayi sektörü ciro endeksi %29,5 arttı,
- inşaat ciro endeksi %63,7 arttı,
- ticaret ciro endeksi %42,3 arttı,
- hizmet ciro endeksi %51,7 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK OLARAK YÜZDE 1,3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ekim ayında aylık %1,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Ekim ayında aylık;
- sanayi sektörü ciro endeksi %1,1 arttı,
- inşaat ciro endeksi %0,1 azaldı,
- ticaret ciro endeksi %0,9 arttı,
- hizmet ciro endeksi %3,6 arttı.
Kaynak: tgrthaber.com